“Niñez y violencia”: expertos debaten políticas para la protección infantil

Presentan las políticas públicas vigentes quienes hoy tienen la mayor responsabilidad gubernamental en la materia, la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y el Director Nacional de Mejor Niñez, el servicio especializado en la protección de la infancia, Claudio Castillo. Junto a ellos, dos autores del documento sobre Violencia y Niñez desarrollado por el Boletín Agenda Pública N°9 del CEGEP, Gonzalo Lira, decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y la Magister en Niñez, Teresita Fuentealba, harán sus aportes para avanzar en una política pública que tenga como objetivo fundamental la erradicación de toda forma de violencia y garantice el despliegue de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Conduce este taller, la directora del CEGEP, quien además coordina el Programa de Bienestar y Cuidados de dicho Centro que organiza este taller, Clarisa Hardy.