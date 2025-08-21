“Niñez y violencia”: expertos debaten políticas para la protección infantil
Para abordar la dramática dimensión de la violencia en la infancia, el Centro de Estudios para la Gestión Pública, CEGEP, de la Universidad de Valparaíso ha convocado a un taller sobre Violencia y Niñez.
Presentan las políticas públicas vigentes quienes hoy tienen la mayor responsabilidad gubernamental en la materia, la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y el Director Nacional de Mejor Niñez, el servicio especializado en la protección de la infancia, Claudio Castillo. Junto a ellos, dos autores del documento sobre Violencia y Niñez desarrollado por el Boletín Agenda Pública N°9 del CEGEP, Gonzalo Lira, decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y la Magister en Niñez, Teresita Fuentealba, harán sus aportes para avanzar en una política pública que tenga como objetivo fundamental la erradicación de toda forma de violencia y garantice el despliegue de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Conduce este taller, la directora del CEGEP, quien además coordina el Programa de Bienestar y Cuidados de dicho Centro que organiza este taller, Clarisa Hardy.