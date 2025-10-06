Al Pan Pan: Alejandra Sepúlveda y Antonio Bar sobre programa de Jara y acuerdo Israel-Hamás

El capítulo de hoy de Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, reunió a la senadora independiente por la Región de O’Higgins, Alejandra Sepúlveda, vocera de la campaña de Jeannette Jara, y al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Antonio Bar.

Durante la conversación, se abordó el lanzamiento del programa presidencial definitivo de Jeannette Jara, titulado “Un Chile que cumple”, presentado a seis semanas de las elecciones. El documento de 110 páginas incluye 383 medidas distribuidas en cuatro ejes principales: “Producir condiciones para un crecimiento económico justo, inclusivo y sostenible”; “garantizar entornos seguros”; “construir un Estado Social que garantice condiciones de vida que nos permitan desarrollarnos dignamente”; y “lograr una sana convivencia democrática”.

El lanzamiento se realizó semanas después de que el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, instara a la publicación del texto, que reúne las propuestas con que la candidata del oficialismo y la DC busca consolidar su proyecto de gobierno.

En el segundo bloque, la atención se centró en el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un principio de acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

El plan contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en 72 horas, la retirada gradual del ejército israelí, el desarme de Hamás y el exilio de sus combatientes. Trump detalló que esta semana “debería completarse” la primera fase del acuerdo y aseguró que las conversaciones “han sido muy exitosas y avanzan con rapidez”. Además, informó que los equipos de negociación y mediación se reunirán en Egipto para ultimar los detalles del pacto.