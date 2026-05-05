“Los puentes de Madison” en Teatro Mori: cruce entre cine y teatro para historia de amor inolvidable

Desde el 7 de mayo al 28 de junio, Mori Parque Arauco estrena “Los puentes de Madison”, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas. El montaje, parte de la programación 2026 bajo el lema “Puentes que transforman”, propone un cruce entre cine y teatro para revisitar una de las historias de amor más conmovedoras de la cultura contemporánea.

Convertida en un fenómeno literario en los años noventa y llevada al cine en una recordada adaptación protagonizada por Meryl Streep y Clint Eastwood, “Los puentes de Madison” llega por primera vez al teatro chileno de la mano de MST Teatro. Basada en la novela homónima de Robert James Waller y adaptada por Fernando Masllores y Federico González del Pino, la obra instala en escena una historia atravesada por el deseo, la memoria y las decisiones que marcan una vida.

La trama sigue el encuentro entre Francesca Johnson, una mujer que lleva una vida aparentemente resuelta en una granja de Iowa (Estados Unidos), y Robert Kincaid, fotógrafo de National Geographic que llega al condado de Madison para retratar sus icónicos puentes cubiertos. En el transcurso de cuatro días, ambos viven un romance que desestabiliza certezas y abre una pregunta profunda sobre el amor, la renuncia y el sentido de la libertad.

La dirección de Aranzazú Yankovic propone una puesta en escena íntima y despojada, centrada en la densidad emocional de los personajes y en la tensión entre lo que se elige vivir y aquello que se decide dejar atrás. “Esta obra es una meditación sobre lo que elegimos guardar y lo que elegimos soltar. Queremos que el público se permita sentir sin pudor, que se reconozca en esa encrucijada universal que es el amor y el deber”, señala la directora.

El montaje es protagonizado por Blanca Lewin, quien interpreta a Francesca, y César Caillet en el rol de Robert Kincaid, acompañados por Yosune González y Felipe Valenzuela. Sobre su personaje, Lewin comenta: “Francesca es una mujer que carga en silencio una vida entera. Encontrarme con ella fue encontrarme con preguntas que todas y todos tenemos, pero pocas veces nos atrevemos a pronunciar en voz alta”.

En el marco de la programación 2026 de Teatro Mori, este estreno se posiciona como uno de sus principales hitos, al proponer un cruce entre lenguajes que trae de vuelta al público una historia profundamente arraigada en la memoria colectiva.

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LOS PUENTES DE MADISON

Fecha: Del 7 de mayo al 27 de junio

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco (Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes)

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: +13 años

Ficha artística: Basada en la novela de: Robert James Waller | Adaptación al teatro: Fernando Masllores y Federico González del Pino | Dirección: Aranzazú Yankovic | Elenco: Blanca Lewin, César Caillet, Yosune González y Felipe Valenzuela | Compañía: MST Teatro | Técnica: Gabriel Pozo | Comunicaciones: Voorus.