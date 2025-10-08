Paula Forttes y Alejandro Chab conversan sobre la soledad de la vejez
Hace un mes fue noticia que en Japón hay 100 mil personas con 100 años y más. En Chile, hay 16 mil ciudadanos centenarios. Ambos países han batido récords en velocidad del envejecimiento de la población.
La gran diferencia dentro de la similitud y obviando el nivel de desarrollo económico, es que ellos tienen una cultura que valora la experiencia acumulada de los mayores. Y los integra. Las personas grandes tienen además muy arraigado el concepto del ichigai. Eso es el propósito vital, la razón por la que se levantan cada mañana. Paula Forttes, trabajadora social, ex directora del Senama, reconocida gerontóloga y a cargo del tema del envejecimiento y el cuidado en FLACSO Chile, sabe del ikigai, lo mismo que el psicoanalista argentino Alberto Chab, quien a sus 98 años ha creado con la ayuda de su nieta y de su community manager el podcast 90 y contando, con el que ha generado una comunidad de 358 mil seguidores en Instagram.