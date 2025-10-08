Paula Forttes y Alejandro Chab conversan sobre la soledad de la vejez

La gran diferencia dentro de la similitud y obviando el nivel de desarrollo económico, es que ellos tienen una cultura que valora la experiencia acumulada de los mayores. Y los integra. Las personas grandes tienen además muy arraigado el concepto del ichigai. Eso es el propósito vital, la razón por la que se levantan cada mañana. Paula Forttes, trabajadora social, ex directora del Senama, reconocida gerontóloga y a cargo del tema del envejecimiento y el cuidado en FLACSO Chile, sabe del ikigai, lo mismo que el psicoanalista argentino Alberto Chab, quien a sus 98 años ha creado con la ayuda de su nieta y de su community manager el podcast 90 y contando, con el que ha generado una comunidad de 358 mil seguidores en Instagram.