Al Pan Pan: Rodrigo Castillo y Sergio Micco sobre error en tárifas eléctricas y estallido social

El programa Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, abordó dos temas de alta relevancia nacional junto a los invitados Rodrigo Castillo, abogado y director académico del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Sergio Micco, abogado y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Rodrigo Castillo analizó las consecuencias del error cometido en el cálculo de las tarifas eléctricas, que provocó la salida del exministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla.

El ministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que la devolución de los montos cobrados de más “va a manifestarse en una reducción de la tarifa del cobro de electricidad en la boleta de enero”.

Precisó que “lo que se pagó en exceso en cada familia no es un monto extraordinariamente grande, es el 2% de lo que paga”. Sin embargo, especialistas advierten que en algunas regiones del norte el descuento podría fluctuar “entre un 5 y 7%”.

El segundo bloque del programa estuvo dedicado al lanzamiento del libro “Ocurrió en octubre”, de Sergio Micco. El exdirector del INDH reconstruye cronológicamente su labor durante el estallido social, relatando episodios de violencia, destrucción y tensiones institucionales que, según explica, pusieron en jaque al sistema político.

El texto también aborda las más de tres mil querellas por violaciones a los derechos humanos interpuestas durante la crisis. Micco incluye además hechos posteriores a su salida del cargo, como la ‘funa’ que enfrentó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.