Taller del CEGEP aborda empleo, brechas de género y efectos de la IA en Chile

Abordar esta realidad y reflexionar sobre propuestas que aborden acceso y calidad del empleo, superación de las brechas de género y abrirse a las nuevas problemáticas del cambio tecnológico y de la inteligencia artificial es parte de los objetivos del Centro de Estudios para la Gestión Pública, CEGEP, de la Universidad de Valparaíso. Para tales propósitos realiza el Taller sobre Empleo en Chile con un elenco que representa distintas miradas: presenta el Boletín Agenda Pública N°11 sobre Empleo su autor, Felipe Ossandón, comentan la experta de la OIT en Chile, Patricia Roa, el académico de la UAI, Sebastián Gallegos, el diputado miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Alberto Undurraga, y el presidente saliente de la CUT (2022-2025), David Acuña. Conduce la secretaria ejecutiva del CEGEP, Clarisa Hardy.