Eduardo Artés en Al Pan Pan: tercera candidatura, críticas al gobierno y advertencias a la derecha
Eduardo Artés, candidato presidencial independiente, criticó al gobierno de Gabriel Boric, afirmando que “no merece ni siquiera un poquito de respeto” por no cumplir promesas. Además, calificó la candidatura de Jeannette Jara como “más de lo mismo” y advirtió que no permitirá un gobierno de Kast.
En una nueva edición de Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, el invitado fue Eduardo Artés, quien confirmó su tercera candidatura presidencial. Esta vez lo hace como independiente, manteniendo su línea de izquierda y asegurando que será su última participación en la carrera por La Moneda.
Artés ha cuestionado duramente al gobierno de Gabriel Boric. Señaló que la actual administración “no merece ni siquiera un poquito de respeto”, argumentando que incumplió promesas como “parar las AFP y las isapres, el TPP-11”, lo que a su juicio demuestra una falta de consecuencia política.
Respecto a la candidatura de Jeannette Jara, Artés la ha calificado como “más de lo mismo”, descartando que represente un cambio auténtico dentro del oficialismo o la izquierda institucional. En su opinión, se trata de una continuidad del modelo actual.
El candidato también ha lanzado una advertencia directa frente a un eventual triunfo de José Antonio Kast. Aseguró que “nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar (gobernar). Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple”, marcando un tono confrontacional frente a la derecha.