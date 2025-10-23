Al Pan Pan: Mauricio Daza y “Pollo” Valdivia sobre fallo del caso SQM y escenario electoral

En el programa Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, uno de los temas centrales fue el reciente fallo del caso SQM. El abogado y querellante en causas como Penta, SQM, Corpesca y Cascadas, Mauricio Daza, abordó las repercusiones tras más de diez años de investigación que concluyeron sin condenas para los principales acusados. Entre ellos, el exsenador y expresidente de la UDI, Pablo Longueira, y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quienes fueron absueltos junto a otros seis imputados por financiamiento ilegal de la política.

La resolución judicial generó críticas al Ministerio Público y abrió cuestionamientos respecto del resultado del proceso. Pablo Longueira reaccionó asegurando: “Soy un hombre honesto y esta, que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido”. A su vez, el exfiscal Carlos Gajardo declaró que el fallo “es, sin duda, la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en la historia de la reforma procesal penal”.

El segundo tema del capítulo tuvo como protagonista al periodista y candidato a diputado independiente por cupo DC en el distrito 8, Juan Carlos “Pollo” Valdivia. El comunicador se desmarcó del oficialismo y afirmó que no apoyará a la candidata presidencial Jeannette Jara. En cambio, manifestó su respaldo a Harold Mayne-Nicholls para la primera vuelta.

Valdivia explicó su posición política señalando que “yo me considero un tipo de centro. A veces, bueno, lo marca más la izquierda con los comentarios que hace o el espíritu crítico que uno tiene, pero también hay cosas de la derecha que no tengo tabú en reconocer que son valiosas”. Añadió que “hay un centro enorme que no está representado”.