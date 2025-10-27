Al Pan Pan: María Lourdes Puente y Mario Herrera elecciones en Argentina y debate presidencial

En el capítulo de hoy de Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, la politóloga María Lourdes Puente analizó los resultados de las elecciones legislativas en Argentina. El partido La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, obtuvo el 40,71% de los votos y se consolidó como la primera fuerza política del país. En segundo lugar quedó la peronista Fuerza Patria y sus aliados con el 31,67%.

El oficialismo triunfó en las principales provincias, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, lo que le permitirá pasar de 37 a 93 diputados propios, además de sumar más de una veintena de aliados del PRO.

El cientista político Mario Herrera abordó el debate presidencial emitido por Canal 13, donde participaron las ocho candidaturas en carrera. Jeannette Jara respaldó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera y expresó su apoyo a medidas en seguridad como el levantamiento del secreto bancario.

José Antonio Kast insistió en que su plan de ajuste fiscal “no afectará programas sociales”, rechazó procesos de regularización migratoria y aseguró que expulsará a los migrantes en situación irregular “con vuelos chárter que ellos mismos ayudarán a pagar”.

Evelyn Matthei remarcó su experiencia en temas de seguridad y destacó el trabajo de sus equipos. En tanto, Johannes Kaiser centró su mensaje en políticas familiares, afirmando que “queremos que Chile sea el mejor país para ser mamá”.