La Semana Política: las expectativas y primeros pasos de José Antonio Kast como Presidente electo

En un nuevo programa de La Semana Política, la abogada e investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu, conversó junto a Fran Castillo sobre los resultados de la elección presidencial y el contundente triunfo de José Antonio Kast.

La abogada abordó el manejo de las expectativas por parte del Presidente electo y calificó como “una apuesta” el posicionarse como aval de un resultado tan complicado. “Yo creo que ayer él sintió el peso de las instituciones sobre sus hombros”, dijo.

En esa línea, Zañartu afirmó que “para que el gobierno de emergencia funcione, pueda proyectar un liderazgo y entregarle la banda a alguien de su coalición o conglomerado, sabe que tiene que actuar responsablemente”.

“El Presidente electo subrayó los problemas que hay actualmente y los hizo ver súper graves, porque son muy graves. Pero entonces significa que él confía en que tiene el equipo y las capacidades para atacar esos problemas. Entonces apunta a esa expectativa que es muy alta y se pone como garante de un resultado, pero sabemos que hay muchas cosas que pueden interferir: el Congreso, la situación internacional, o que el problema sea muy complejo y requiere muchos años de solución. Incluso, aunque Kast lo haga bien, hay problemas que se van a ver mucho después”, señaló.