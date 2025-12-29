Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre el PC, movimientos sociales y futura oposición

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó las críticas por el acuerdo en el pleno de la tienda para “impulsar hitos de movilización amplia y unitaria” durante el gobierno de José Antonio Kast, especialmente en hitos como el día de los Trabajadores, de la Mujer, entre otros.

“Para el Partido Comunista, en forma histórica, los movimientos sociales, sobre todo el movimiento sindical, tienen vida propia. (…) Malamente, podría el Partido Comunista tratar de darle centralidad de carácter político, ideológico, a una central. Nunca, nunca, lo ha hecho en toda la historia del movimiento sindical chileno”, aseguró el timonel Lautaro Carmona en radio Nuevo Mundo.

A partir de este tema, los panelistas Cristián Leporati, experto en marketing político y académico de la escuela de Publicidad de la UDP, junto con Marco Moreno, cientista político y director del centro de Democracia y Opinión Pública de la UCEN, abordaron los desafíos que tendrá el gobierno del Presidente electo ante el deber de tender puentes con la futura oposición a fin de lograr gobernabilidad.

En ese escenario, se identifica una fuerza heterogénea que por hoy no tienen el mismo punto de vista que expuso el PC, como son la Democracia Cristiana o Partido por la Democracia, ante lo que se espera que más bien se conviertan en “opocisiones” con las que se va a tener que negociar distinto.