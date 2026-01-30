Javier Couso: visita de Kast a El Salvador es un guiño a base “que no cree en valores democráticos”

A las 9:00 de El Salvador (mediodía de Chile), el Presidente Electo, José Antonio Kast, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la denominada ‘megacárcel’ de Nayib Bukele. Acompañado de su próxima ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steirnert, esta es la segunda vez que el futuro mandatario visita las instalaciones tras su paso en 2024.

“Hoy día ya no hay guerras internas entre las maras, se terminó todo lo que era el conflicto civil que existía en El Salvador. Y eso es lo que nosotros valoramos, que haya paz“, afirmó durante esta jornada, en la segunda parte de su gira por Latinoamérica que lo tienen en búsqueda de referentes y experiencias en la materia para lidiar el actual panorama de delincuencia en Chile.

Al respecto, el abogado constitucionalista Javier Couso afirmó que el paso de Kast por el Cecot es un ‘guiño’ de su parte “a una cierta base de él que no cree en los valores democráticos“.

“La coalición que apoyó a Kast es multivariada, hay personas que votaron por Castro porque la alternativa les parecía intragable, a personas anticomunistas en Chile. Y más allá que Jeannette Jara forma parte del ala liberal del Partido Comunista (…) claramente hay personas que votaron por Kast que sí adhieren a esta idea de sacrificar todas otras libertades con tal de tener seguridad“, afirmó en conversación con Al Pan Pan el director del doctorado en derecho de la UDP.

Con ese contexto, el abogado contextualizó que la dimensión autoritaria del Cecot es parte de una discusión de larga data en la filosofía y el derecho: la de la libertad enfrentada a la seguridad. Uno de sus principales antecedentes está en Thomas Hobbes, por cuanto el pensador británico del s.XVII advirtió que “hay un límite de inseguridad después del cual las personas están dispuestas a sacrificar toda libertad con tal detener seguridad. En una situación de cuasi guerra civil, las personas prefieren incluso a un autócrata con tal de que termine la guerra”, como explicó Couso.

Sin embargo, también advierte sobre la polaridad del tema, no adscrito necesariamente a un ideario de derecha: “Cuando se habla de la libertad de los ciudadanos, ¿tienen seguridad o libertad para salir a la calle? Bueno, hay países como China que tienen el mismo sistema, pero es una manera muy monodimensional de mirar a la sociedad. Fíjense que en Cuba no hay maras. Cuba es un desastre como en muchos sentidos, y es una autocracia, pero efectivamente hay menos delincuencia que en Chile”.

“Entonces, la pregunta es: ¿cuánta libertad uno está dispuesto a sacrificar para tener seguridad?“, planteó.

“Si este era un líder ultraderechista, su gabinete no lo es”

En cualquier escenario, el académico también reparó en que “una golondrina no hace verano”, y que la visita de Kast a Bukele ―apuntado fuertemente por organizaciones vigilantes de los derechos humanos― es solo uno de los hitos a evaluar a la hora de proyectar cuál será el carácter que adopte su mandato.

“Me da la impresión de que Kast está operando en piloto automático en esto de ir a saludar a Bukele o a [Víktor] Orbán, cuando en la práctica ha hecho guiños a Lula, ha manifestado bastante poca adhesión a Trump. Recordemos que él era un ardiente partidario de Trump, y no ha habido ninguna [señal], en un momento donde todos los países, de la región están tomando opciones”, agrega.

“Creo yo, ecuánime, lo más importante que ha pasado este mes es el nuevo evento de gabinete. ¿Y qué gabinete tenemos? Un gabinete bastante moderado a la luz de lo que se esperaba. Si este era un líder ultraderechista, su gabinete no lo es. Entonces, aquí hay una señal mucho más potente que un par de visitas a líderes que ya había visitado antes”, sentenció.