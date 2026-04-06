Rectora UTEM, Marisol Durán: “El Mineduc está con poca flexibilidad para hacer el ajuste del 3%”

Durante la última semana de marzo, el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y el Consorcio de las Universidades del Estado de Chile (CUECH), realizaron sus primeros encuentros anuales, donde analizaron el escenario de la educación superior en un país marcado por anuncios de recortes y cambios normativos para el sistema.

Las autoridades universitarias proyectaron una agenda de trabajo 2026 centrada en la sostenibilidad y diálogo con el Gobierno, después que la ministra de Educación, María Paz Arzola, les confirmara que para el Ejecutivo no es prioridad fortalecer el financiamiento de la educación superior en el marco de la estrechez fiscal.

En esa línea, la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán, afirmó que existe “incertidumbre” respecto a la situación futura de las universidades estatales.

“Pudimos analizar que el presupuesto del Ministerio de Educación está más bien con poca flexibilidad como para hacer este ajuste del 3%, pues tiene un 80% de su presupuesto definido por ley. Hay un 20% que queda destinado más bien para programas que pueden estar en algunas glosas en el presupuesto y donde principalmente están los aportes basales que se entregan, no solo a las universidades estatales, sino también a las universidades que forman parte del Consejo de Rectoras y Rectores”, dijo en conversación con El Mostrador.

Asimismo, la autoridad de la UTEM señaló que, de acuerdo con lo manifestado por la ministra Arzola, “aún no está definido cómo se van a hacer esos ajustes, pero piensa que en los próximos días tendrá mayor certeza para entregarles a los rectores y las rectoras”.

“El tema del financiamiento para la educación superior es una política que hay que revisar, de hecho fue parte de la discusión que se dio en el FES en los últimos años. Creemos que efectivamente mantener un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la demanda no permite generar un desarrollo de país… Hacia dónde tiene que ir la educación superior, hacia dónde tiene que ir la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación”, declaró.

Respecto a la decisión del Ejecutivo de suspender las becas de magíster y postdoctorados en el extranjero, dijo que es una medida “bien controversial”, ya que limita la apertura a nuevos espacios de conocimiento, redes de trabajo y el fortalecimiento de la investigación.

“Nosotros lo vemos en nuestros académicos que tienen sus redes desde cuando fueron a estudiar su programa de doctorado en universidades en Europa o Estados Unidos y después esas relaciones son virtuosas y sigue ese contacto. Creemos que no es lo óptimo, pero sí entendemos el tema presupuestario”, agregó. En relación con la reducción de brechas de género en la academia y estamentos universitarios, la rectora de la UTEM indicó que han existido avances importantes en la materia.

“Tenemos hoy día más mujeres rectoras liderando las casas de estudios. De hecho, somos 5 en las universidades estatales. Y en las universidades del G9 se nos suman dos de la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Católica del Norte. Y prontamente puede que se sume una más en la Universidad de Concepción, donde tenemos a dos mujeres en la segunda vuelta para optar a la rectoría. Por tanto, vemos que ha ido aumentando y creo que es muy relevante que las mujeres hoy día se inspiren o se motiven a ser parte de estos procesos de transformación”, recalcó.