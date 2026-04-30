“Representación y género”: reflexionan sobre el impacto político de las mujeres

A partir de aquella famosa frase tan citada de la política argentina, Florentina Gómez Miranda, “si una mujer entra en política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran en política, la que cambia es la política”, el Centro de Estudios para la Gestión Pública, CEGEP, de la Universidad de Valparaíso, realiza el Taller “Representación y Género”.

Para reflexionar sobre la trayectoria política de la representación de las mujeres desde el primer gobierno paritario, hace ya dos décadas, la cientista política Javiera Arce, directora del Programa Democracia e Instituciones del CEGEP, presenta el documento de su autoría sobre la materia (Boletín Agenda Pública N°15, marzo 2026), abriendo una reflexión sobre la representación descriptiva y sustantiva. Si bien es de justicia que las mujeres estén representadas en igual proporción que los hombres, ello no es garantía para priorizar una agenda por la igualdad de las mujeres que mejore sus condiciones de vida.

Comentan dos destacadas cientistas políticas de la Universidad Católica de Chile, Mariana Chudnovsky y Katherine Reyes-Housholder. Conduce la directora de la Escuela de Derecho de la UV y coordinadora del Programa Mujeres, Derechos y Ciudadanía del CEGEP, Inés Robles.