Análisis a 160 días del gobierno del presidente Kast
A 160 días del inicio del gobierno de José Antonio Kast, analistas políticos se reúnen en la Universidad de Valparaíso para discutir las señales de la nueva administración y la pérdida de apoyo que registran distintos estudios de opinión pública.
El Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso y Faro UDD, de la Universidad del Desarrollo, realizan este jueves 20 de agosto el conversatorio “A 160 días del gobierno de Kast”, instancia que reúne distintas miradas sobre el desempeño y las señales entregadas por la actual administración.
Participan Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo; Jorge “Pirincho” Navarrete, abogado y panelista; Camila Miranda, directora de Nodo XXI; y Roberto Munita, académico de la Universidad Andrés Bello.
El conversatorio busca poner en diálogo distintas interpretaciones sobre los primeros 160 días de gobierno, sus principales definiciones y los desafíos que enfrenta en el escenario político actual.
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