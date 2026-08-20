Análisis a 160 días del gobierno del presidente Kast

El Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso y Faro UDD, de la Universidad del Desarrollo, realizan este jueves 20 de agosto el conversatorio “A 160 días del gobierno de Kast”, instancia que reúne distintas miradas sobre el desempeño y las señales entregadas por la actual administración.

Participan Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo; Jorge “Pirincho” Navarrete, abogado y panelista; Camila Miranda, directora de Nodo XXI; y Roberto Munita, académico de la Universidad Andrés Bello.

El conversatorio busca poner en diálogo distintas interpretaciones sobre los primeros 160 días de gobierno, sus principales definiciones y los desafíos que enfrenta en el escenario político actual.