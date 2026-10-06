El presupuesto de Quiroz: de la aplanadora de la Ley Miscelánea a negociar “punto por punto”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, inauguró este lunes las negociaciones para el Presupuesto 2027 en una posición de mayor fragilidad política, que incluso lo obligó a ceder terreno y mostrar flexibilidad antes de que comience el debate legislativo y en medio de cuestionamientos y cierto desgaste político.

A diferencia de la férrea disciplina que Hacienda impuso durante la tramitación de la megarreforma económica, desde el oficialismo confirman que la principal inquietud del Gobierno para su diseño del erario público no proviene de la oposición más dura, sino de fracturas internas dentro del propio oficialismo y de las exigencias del Partido de la Gente (PDG).

La tensión quedó al descubierto este lunes durante el Comité Político ampliado en La Moneda. Ante los reclamos generalizados de los partidos de Gobierno por la falta de coordinación previa en la asignación de fondos, Quiroz capituló de forma temprana y aseguró que “cada punto” del proyecto es negociable si existen antecedentes que justifiquen los cambios.

Según se le interpretó en Chile Vamos, ese planteamiento constituye una admisión tácita de que Hacienda carece del capital político para blindar su propuesta original y que tendrá que revertir algunos de los recortes de gasto ya anunciados.

Tras conocerse el recorte en el Programa Escolar “Yo elijo mi PC”, la senadora RN María José Gatica cuestionó que no existiera información y consenso previos sobre el recorte de programas: “Creo que habría sido lo prudente y lo óptimo, pero no lo fue. Hoy no nos queda nada más que corregir”.

El escenario técnico y político para el titular de la cartera de Hacienda se anticipa complejo, debido a tres frentes de presión inmediatos. Por un lado, los parlamentarios del propio bloque oficialista exigen revisar partidas clave y acusan un aislamiento de Hacienda en el diseño del gasto.

El senador Matías Walker manifestó, el viernes pasado, que “más importante que los recortes, era invertir en obras que van a generar empleo” y que “la discusión de la Ley de Presupuestos es precisamente para ir identificando todas aquellas partidas que se pueden mejorar”.

Su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, calificó la reducción cercana al 10% en Culturas como “excesiva, innecesaria y marginal”.

A la salida del Comité Político el diputado Diego Schalper (RN) confirmó que en la cita se acordó con Quiroz mejorar la coordinación durante la tramitación.

Por otro lado, la bancada del PDG condiciona sus votos a exigencias específicas que alteran el equilibrio fiscal imaginado por Quiroz.

Parisi abre flanco por los US$ 6.000 millones de recorte de campaña y toma distancia de Hacienda

El viernes pasado el líder de la tienda, Franco Parisi, emplazó al Gobierno a explicar dónde están reflejados los US$ 6.000 millones de ahorro que José Antonio Kast comprometió durante la campaña para sus primeros 18 meses, cuánto aumentará la deuda y por qué el ajuste fiscal no ha incluido una reducción significativa de las remuneraciones más altas del Estado.

“No se hace mención alguna a los US$ 6.000 millones de ahorro, ¿o era una metáfora?”, reprochó Parisi, mientras que las diputadas Lilian Betancurt, Paula Olmos, Zandra Parisi y Pamela Jiles del PDG han sido particularmente críticas y lejanas a los días del pacto por pañales y remedios.

La disposición de Hacienda a revisar las cifras desde el primer día marca un giro pragmático, pero expone un flanco débil. En el oficialismo mencionan que el éxito del Presupuesto 2027 dependerá de la capacidad de dicha cartera para administrar estas concesiones sin desmantelar la disciplina macroeconómica del país.

El debate en torno a los US$ 6.000 millones marcará la discusión presupuestaria como un fantasma para el ministro Jorge Quiroz, mientras Hacienda aclara que la cifra corresponde a un ahorro proyectado y no a una reducción nominal del gasto actual.

Esta proyección exige al Ejecutivo transparentar su línea base y el cálculo incorporado en el Presupuesto 2027.

El segundo frente está dentro del propio oficialismo. La presidenta de RN, Andrea Balladares, definió el desafío presupuestario como la necesidad de reducir gasto sin afectar derechos sociales. Parlamentarios de la colectividad han solicitado además mantener beneficios existentes y revisar partidas que consideran sensibles.

Lo anterior, mientras entre los recortes cuestionados figuran la eliminación del financiamiento para “Yo elijo mi PC”, una caída del 47% en Liceos Bicentenario, un 10% menos en Culturas y una reducción superior al 25% en Sitios de Memoria. Ante este escenario, Quiroz ha abierto la puerta a revisar estas decisiones durante la tramitación legislativa.

Tensión con gobernadores, desempleo y cifras de crecimiento

Un tercer flanco proviene de regiones. Los gobernadores impugnaron una reducción cercana al 6% de sus erarios locales y advirtieron que disminuir la inversión regional impacta en el empleo. La controversia se produce precisamente cuando el mercado laboral se ha convertido en uno de los problemas económicos que enfrenta La Moneda.

En entrevista con El Mostrador, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, cuestionó la lógica del ajuste y advirtió una contradicción entre el discurso de descentralización del Ejecutivo y la decisión de disminuir el financiamiento regional. “Se habla de la importancia de la eficiencia, de soltarnos las amarras (…), pero, al mismo tiempo, se nos quitan recursos muy por sobre ciertos ministerios que han tenido peor ejecución”, criticó tras la reunión de Hacienda con los gobernadores.

También, los senadores DC Yasna Provoste e Iván Flores cuestionaron el aumento de 1,5% contemplado en Presupuesto. Este último advirtió que podría resultar insuficiente frente al alza de los costos que enfrentan hospitales, consultorios, municipios y servicios públicos. Provoste, como Parisi, recordó las promesas campaña presidencial del Mandatario.

“El ministro Quiroz tiene que salir de su oficina y darse una vuelta por regiones. Tal como se ve, el Presupuesto es amarrete y al debe. No se trata de ser oposición dura, pero se requiere un mínimo de sentido de realidad. El aumento no alcanza a cubrir todos los mayores costos que deben asumir las instituciones”, afirmó Flores, quien añadió que la discusión no puede limitarse al porcentaje nominal de crecimiento del gasto”.

Para el senador Flores, el debate presupuestario deberá establecer cuánto del 1,5% anunciado representa realmente nuevos recursos y cuánto será absorbido por el aumento de costos y obligaciones pendientes. “Una cosa es el número en el papel y otra lo que se traspasa en efectivo a las regiones”, sostuvo.

Ese escenario en el Congreso presenta una serie de divergencias la negociación presupuestaria de la megarreforma, cuando el oficialismo estuvo alineado y el PDG con el Gobierno. Quiroz llega ahora al Legislativo después de un deterioro de las cifras, con un Imacec negativo, desempleo de 9,6% y perspectivas de crecimiento inferiores a las que él presentó meses atrás.

La diferencia también es política. En la megarreforma, Hacienda centró sus esfuerzos en los votos que no tenía. En el Presupuesto 2027 deberá retener votos propios, conseguir los que faltan. Y, además, explicar sus cifras, defender los recortes ante sus propios aliados y determinar cuánto del diseño original está dispuesto a ceder para construir una mayoría.

El Informe de Finanzas Públicas (IFP) que presentará la Dirección de Presupuestos (Dipres) será la primera prueba técnica de esa estrategia. Allí deberán precisarse las proyecciones de crecimiento, deuda, déficit e ingresos y, especialmente, la metodología mediante la cual Hacienda contabiliza los US$ 6.000 millones de ahorro comprometidos por Kast.