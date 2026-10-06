Senapred declaró Alerta Amarilla para Lo Barnechea por crecida del río Molina

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Lo Barnechea, en el sector oriente de la Región Metropolitana, por el aumento del caudal del río Molina.

La estación hidrométrica “Río Molina antes junta San Francisco” alcanzó el umbral amarillo que la autoridad determina como de riesgo y mantiene una tendencia al alza.

“En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declara alerta amarilla por crecida para la comuna de Lo Barnechea, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, señalaron en un comunicado.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, se refirió a la declaratoria de alerta. “De la mano con Senapred estamos monitoreando el estero El Arrayán, el [río] Molina, San Francisco y, por supuesto, el Mapocho, en distintos sectores de la comuna”, constató ante Emol.

“Frente a cualquier advertencia, porque hay una crecida que ha sido evidente, vamos a estar alertando”, sumó la autoridad comunal.

El río Molina es un curso de agua nacido a más de tres mil metros sobre el nivel del mar, fruto de la confluencia de los esteros cordilleranos Las Tinajas y del Cepo. Finalizando sus 20 kilómetros de sinuoso recorrido, se une al río San Francisco a la altura de la localidad de La Ermita, dando origen al río Mapocho. Este curso fluvial, por ende, también ha visto un aumento de nivel, pero hasta el cierre de esta edición no posee alertas vigentes.