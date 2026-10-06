Publicidad
Senapred declaró Alerta Amarilla para Lo Barnechea por crecida del río Molina PAÍS BioBioChile

Senapred declaró Alerta Amarilla para Lo Barnechea por crecida del río Molina

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El curso fluvial ha aumentado de nivel por el sistema frontal que afecta a gran parte del centro y centro-sur de Chile. La crecida del Molina influye directamente en el río Mapocho, que atraviesa Santiago de este a oeste.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Senapred declaró Alerta Amarilla para Lo Barnechea debido al aumento del caudal del río Molina, cuya estación hidrométrica alcanzó un umbral de riesgo y mantiene una tendencia al alza. El municipio monitorea el estero El Arrayán, los ríos Molina, San Francisco y Mapocho, ante posibles crecidas. El río Molina nace a más de 3.000 metros de altura y, tras 20 kilómetros, se une al San Francisco para formar el Mapocho.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Lo Barnechea, en el sector oriente de la Región Metropolitana, por el aumento del caudal del río Molina.

La estación hidrométrica “Río Molina antes junta San Francisco” alcanzó el umbral amarillo que la autoridad determina como de riesgo y mantiene una tendencia al alza.

“En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declara alerta amarilla por crecida para la comuna de Lo Barnechea, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, señalaron en un comunicado.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, se refirió a la declaratoria de alerta. “De la mano con Senapred estamos monitoreando el estero El Arrayán, el [río] Molina, San Francisco y, por supuesto, el Mapocho, en distintos sectores de la comuna”, constató ante Emol.

También te puede interesar:
Pese a que Kast prometió seguridad: Presupuesto 2027 de Quiroz eliminó Plan Calles sin Violencia
Pese a que Kast prometió seguridad: Presupuesto 2027 de Quiroz eliminó Plan Calles sin Violencia
Cuatro mil ocupados menos en un año: Los Ríos mantiene el desempleo sobre el 10%
Cuatro mil ocupados menos en un año: Los Ríos mantiene el desempleo sobre el 10%

“Frente a cualquier advertencia, porque hay una crecida que ha sido evidente, vamos a estar alertando”, sumó la autoridad comunal.

El río Molina es un curso de agua nacido a más de tres mil metros sobre el nivel del mar, fruto de la confluencia de los esteros cordilleranos Las Tinajas y del Cepo. Finalizando sus 20 kilómetros de sinuoso recorrido, se une al río San Francisco a la altura de la localidad de La Ermita, dando origen al río Mapocho. Este curso fluvial, por ende, también ha visto un aumento de nivel, pero hasta el cierre de esta edición no posee alertas vigentes.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad