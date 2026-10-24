[Lo+Leído] Boliviano condenado por corrupción se suma a “Legión extranjera” de Cancillería
El abogado boliviano César Quiroga Soria, asesor de Cancillería, fue condenado en 2004 por malversación de fondos públicos en La Paz. Su hermano, Gonzalo Quiroga Soria, trabajó por una semana en el Ministerio de Ciencia, hasta que se revelaron denuncias por corrupción en su contra.
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Los hermanos Gonzalo y César Quiroga Soria, nacidos en Bolivia e hijos de madre chilena, ingresaron en marzo al Gobierno de José Antonio Kast: Gonzalo como jefe de Finanzas del Ministerio de Ciencia y César como abogado asesor de la Secretaría General de Política Exterior de Cancillería.
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Gonzalo Quiroga Soria dejó el Ministerio de Ciencia el 18 de marzo, el mismo día en que se difundieron acusaciones en su contra por estafa y venta irregular de licitaciones durante su desempeño como ministro de Planificación en Bolivia, bajo el Gobierno de Jeanine Áñez.
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César Quiroga Soria fue condenado en 2004 a dos años por malversación de fondos públicos en el caso Santa Bárbara, relacionado con la compra irregular de un terreno por el municipio de La Paz; en 2013, un tribunal ratificó la condena contra él y otros funcionarios. Actualmente continúa como abogado asesor en Cancillería, con una renta bruta mensual de $3.637.866.
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Antes de ingresar a Cancillería, César Quiroga trabajó desde 2018 como asesor legislativo del exsenador de la UDI José Miguel Durana. En octubre de 2022 participó en un foro en el que afirmó que era parte de los bolivianos obligados a vivir fuera de su país por supuestas persecuciones judiciales y políticas.
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El reportaje señala que ambos casos generan interrogantes sobre los criterios de selección de funcionarios del Gobierno, ante la falta de respuestas oficiales iniciales. Tras el cierre de la edición, Cancillería indicó que César Quiroga presentó la documentación correspondiente, que no tiene condena penal en su contra, que cumple los requisitos del cargo, que realiza labores legislativas y que es chileno.