[Lo+Leído] Boliviano condenado por corrupción se suma a “Legión extranjera” de Cancillería

El reportaje señala que ambos casos generan interrogantes sobre los criterios de selección de funcionarios del Gobierno, ante la falta de respuestas oficiales iniciales. Tras el cierre de la edición, Cancillería indicó que César Quiroga presentó la documentación correspondiente, que no tiene condena penal en su contra, que cumple los requisitos del cargo, que realiza labores legislativas y que es chileno.

Siga leyendo en El Mostrador