Al Pan Pan: Tomás Duval y Alejandra Rasse sobre expropiación en San Antonio y debate Anatel
Hoy en Al Pan Pan: en la previa al último debate presidencial, proyectamos lo que deja el último mes de campañas de segunda vuelta. Además, conversamos sobre el presente en el acceso a la vivienda en Chile, a la luz de los anuncios paralelos de expropiación y desalojo de la megatoma de San Antonio.
Para hoy a las 21:00 horas está agendado el debate presidencial de Anatel entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, en el que ambos se juegan sus últimas cartas antes de la segunda vuelta de este domingo.
La previa a este cara a cara ha estado marcada por la polémica sobre los inmigrantes irregulares, a quienes Kast prometió expulsar, pero ahora habla de “invitarlos” a irse. Además, están los beneficios a reos de tercera edad con enfermedades terminales y la posibilidad de incluir a condenados por violaciones a DDHH o incluso a pedófilos.
En tanto, Jara enfrenta un escenario adverso tras la primera vuelta, ya que logró una ventaja menor. Por ello, ha decidido impugnar a su contendor, como se vio en el debate de la Archi.
Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre lo que se puede proyectar de cara al último debate presidencial 2025 con el académico de la Universidad Autónoma Tomás Duval.
Además, y a propósito del anuncio de expropiación de cien hectáreas ocupadas por la denominada megatoma de San Antonio (y el paralelo desalojo de otras más de cien), analizamos la situación de acceso a la vivienda Chile junto a la doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos y académica de la Universidad Católica, Alejandra Rasse.
