Al Pan Pan: Cristhian Moreira y Eugenio Tironi sobre semana de J.A. Kast y política nacional

Este fin de semana se realizó el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PC), que analizó la elección presidencial que dio por vencedor a José Antonio Kast ante la carta del oficialismo, Jeannette Jara. El presidente de la tienda, Lautaro Carmona, comentó que, pese “a contar con una votación que es histórica para el sector progresista del país (…) tenemos también que asumir que con ese mismo sentido de historicidad triunfó con una tremenda votación el candidato de la ultraderecha”.

“Eso lo tenemos asumido, no pretendemos ni relativizar, ni eludir, ni evadir que el dato duro está ahí“, agregó Carmona.

En la misma instancia, el líder del PC hizo un llamado a la tienda a mejorar las capacidades comunicacionales del partido. “Esto nos obliga a nosotros a mejorar nuestra capacidad comunicacional, como organización política, una capacidad comunicacional que sea capaz de llegar con nuestras propuestas, mensajes, etcétera, a la inmensa mayoría de la población, pero también recogiendo de ese sector, formulaciones, nuevas peticiones, nuevos aportes, que vayan ajustando en una sintonía de primer nivel”, señaló.

