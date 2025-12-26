Al Pan Pan: Carlos Basso y José Antonio Gómez sobre agenda anticorrupción y tráfico sexual en Chile

Contraloría citó a una comisión asesora externa para fortalecer su labor fiscalizadora, con especial énfasis en temas anticorrupción. El grupo trabajó durante un año para elaborar 37 propuestas.

Quien lideró esta labor fue el exministro de justicia y Defensa, José Antonio Gómez, quien sostuvo en conversación con Cooperativa que “es fundamental que el mundo político se ponga de acuerdo en potenciar al órgano que persigue los delitos de corrupción”.

“Más del 80% de los chilenos cree que el Estado es corrupto”, citó, asegurando que para revertir esta imagen aún “nos falta la voluntad política“.

Hoy en Al Pan Pan: conversamos sobre la agenda anticorrupción de Contraloría junto al exministro.

Además conversamos con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso, sobre las nuevas características de los secuestros extorsivos en Chile, y la red de comercio sexual que traficaba mujeres chilenas hacia Corea del Sur ―de las cuales una falleció―, y que El Mostrador reportó este miércoles.