Al Pan Pan: Venezuela en el centro de la agenda, escenarios y proyecciones

Luego de un fin de semana noticioso, marcado por la intervención de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que, si las autoridades venezolanas “no cumplen”, habrá un segundo ataque dentro de Venezuela.

Asimismo, aseguró que Washington está actualmente “a cargo” del país caribeño y que se mantienen en contacto con la recién nombrada presidenta interina, Delcy Rodríguez.

La mandataria encargada hizo una invitación al gobierno de los EE. UU. a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional, y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre lo que está ocurriendo con respecto a esta operación en el país junto al periodista venezolano y director de Contrapunto, Gregorio Yépez.

Continuando con los últimos hechos ocurridos en Venezuela, analizamos el impacto que ha tenido esta intervención en el derecho internacional y en la legislación de Estados Unidos, así como lo que esta operación revela en materia de seguridad, junto al exembajador ante la OEA y las Naciones Unidas (Ginebra), Carlos Portales.