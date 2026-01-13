Al Pan Pan: Las últimas polémicas de Trump y los resultados de la Casen 2024

La encuesta Casen 2024 reveló que entre 2022 y 2024 cerca de 600 mil personas salieron de la pobreza. La medición por ingresos bajó de 20,5% a 17,3%, mientras que la pobreza multidimensional retrocedió de 20% a 17,7%.

Sumado a ello, la Casen 2024 incorporó, por segunda vez desde 1987, un cambio metodológico de esta magnitud, siguiendo las recomendaciones de una comisión asesora presidencial. Esto permitió recalcular las cifras de 2022 bajo los mismos criterios y mantener la comparabilidad de la serie histórica.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, analizamos el panorama nacional tras estos resultados junto al director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero.

En el plano internacional crecen las tensiones, ya que han aumentado las protestas en Estados Unidos tras la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, quien recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de East 34th Street y Portland Avenue, hecho ocurrido el miércoles pasado en Mineápolis, la ciudad más grande de Minnesota.

A esto se suma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a generar polémicas en distintos frentes. Además de la captura de Nicolás Maduro y su deseo explícito de hacerse con Groenlandia, ahora se agrega la investigación penal al presidente del Banco Central, Jerome Powell.

El propio Powell informó que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia y enmarcó esa decisión en la campaña de presión del mandatario Donald Trump. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, descartó que el presidente haya dado una orden al respecto.

Analizamos este escenario internacional y, en particular, la situación actual de Estados Unidos, junto al académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Robert Funk.