Al Pan Pan: la agenda de Trump en Davos y el gabinete de José Antonio Kast

Donald Trump sigue dominando la agenda internacional por diversas razones. Ayer, su gobierno concretó la salida oficial de la Organización Mundial de la Salud. Además, el mandatario tuvo una extensa exposición en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde aseguró que estaba “buscando negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia” y que no pensaba “usar la fuerza” para lograr su objetivo.

Agregó que sostuvo una “reunión muy productiva” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien habrían establecido “el marco para un futuro acuerdo” sobre la isla. También presentó su “Junta de la Paz”, conformada por países afines a EE.UU., que algunos interpretan como un intento por reemplazar a la ONU.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: Guido Larson, académico de la Universidad del Desarrollo, analiza las repercusiones que podría tener la participación de Trump en Davos para el panorama político internacional.

Pasando a la actualidad nacional, el Presidente electo José Antonio Kast dio a conocer lo que será su primer gabinete durante la jornada del pasado martes. Un anuncio que generó discusión por diversos motivos, entre ellos el nombramiento de Judith Marín –Partido Social Cristiano (PSC)–, como futura ministra de la Mujer y Equidad de Género a partir del próximo 11 de marzo.

La designación de Marín representa un cambio significativo respecto de la agenda que ha impulsado la cartera hasta ahora, especialmente bajo la administración de Antonia Orellana —actual ministra de la Mujer—, caracterizada por un enfoque de género progresista.

Sobre las implicancias de este nombramiento conversaremos con el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.



