Yovana Ahumada (PSC) descarta retrocesos con Judith Marín: “Los derechos adquiridos ya están”

La diputada del Partido Social Cristiano (PSC) Yovana Ahumada abordó las críticas dirigidas a la próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marin, debido a las posturas ético-morales de su tienda: aseguró que durante su periodo a cargo de la cartera no habrá retrocesos en derechos ya que “es un ficticio, un supuesto que no va a ocurrir”.

En conversación con Al Pan Pan, la parlamentaria por Antofagasta afirmó que las opiniones que, individualmente los militantes socialcristianos sostengan “quedan en la interna”, por cuanto integrarán el bloque de gobierno de José Antonio Kast. “Quiero dar tranquilidad en el sentido de que vamos a trabajar por las mujeres, vamos a trabajar por el Ministerio a través del Ministerio para empujar mejores condiciones, mejores ayudas”.

“Acá no hay que tener ningún tipo de temor porque Judith es muy profesional, es una mujer capacitada, es una mujer joven que tiene experiencia y que sabe muy bien cuál es su rol y lo tiene muy claro . Por eso ha asumido esta responsabilidad y a contar del once la van a poder ver en su trabajo”, añadió.

Respaldando lo anterior, afirmó que ni la próxima ministra de la Mujer ni desde el PSC intentarán levantar agendas propias. “Los derechos adquiridos ya están. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar en el ministerio por las mujeres, por mejorar las condiciones, por apoyarlas en todo lo que sea necesario”.

Respecto de la constitución doctrinaria del PSC, Ahumada afirmó que “aquí no hay una dictadura ideológica dentro del partido como algunos pretenden colocar al Partido Social Cristiano, acá hay un respeto hacia las personas (…) acá no hay un sesgo, hay un respeto por la familia obviamente desde la religión o la ideología como en este caso“.

En cualquier caso, y con respecto al proyecto de aborto por etapas que fue presentado por la actual administración, Ahumada afirmó que Marin “va a ir por la línea de lo que diga nuestro presidente (…) él fue muy claro: acá nos vamos a preocupar de ciertos temas. Seguridad, reactivación económica, de resolver problemas como por ejemplo educación, salud, vivienda, que estamos con varias crisis en particular. Así que no está dentro de sus prioridades“.