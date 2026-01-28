Al Pan Pan: La gira internacional de José Antonio Kast y la crisis de ICE en EEUU

José Antonio Kast se encuentra en medio de una gira por América y el Caribe, en la que una parte de su agenda consiste en buscar referentes para reforzar su programa de seguridad, en particular para combatir la migración irregular y el crimen organizado. Con ese objetivo, visitó la frontera entre República Dominicana y Haití, y actualmente participa en el Foro Económico Internacional de la Ciudad de Panamá.

Pese a dificultades iniciales, finalmente Kast viajará mañana a El Salvador para reunirse con el mandatario de ese país, Nayib Bukele, con el fin de conocer la experiencia del Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot).

El presidente electo también visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel de seguridad que se inauguró en 2023 y que ya había visitado en 2024. Tras ello, José Antonio Kast regresará a Chile el sábado para dar a conocer a los futuros subsecretarios de su administración.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos de estos temas junto al director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y analista político, Marcelo Mella.

Pasando a la agenda internacional, los recientes asesinatos cometidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Alex Pretti y Renée Good han generado un intenso debate público en Estados Unidos, así como protestas y reclamos de investigación.

Desde Washington, analizamos este tema con el periodista y analista político Gustau Alegre.