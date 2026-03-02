Experto nuclear: habrá más “Estados tentados en tener armas nucleares” tras ataque de Trump

El doctor en Derecho y especialista en teoría del conflicto y guerra nuclear, Luis Pérez Gil, sostuvo que el actual escenario internacional, marcado por la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, abre un ciclo de mayor incertidumbre y riesgo de proliferación nuclear.

En entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler, calificó el momento como “una situación volcánica en potencia”.

El académico planteó que una de las consecuencias de lo que definió como “hegemonía depredadora” es el incentivo para que más países busquen dotarse de armamento nuclear. “Esa es una de las grandes lecciones de la etapa de la hegemonía depredadora que mencionábamos antes. Las armas nucleares dan inmunidad”, afirmó. En esa línea, advirtió que “cada vez habrá más Estados tentados a tener armas nucleares”.

Pérez Gil explicó que, a su juicio, la negociación y el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos avanzan en paralelo, lo que afecta la percepción de confiabilidad. “Los que negocien con Estados Unidos a partir de ahora (…) tendrán claro que Estados Unidos no es una potencia confiable”, señaló, agregando que esto obliga a los Estados a “reservar posiciones, situaciones, fortalezas para no revelarlas en la negociación”.

Respecto de Irán, indicó que el régimen “se estaba preparando para esta situación hace tiempo” y sostuvo que es “muy difícil” que los ataques estadounidenses provoquen la caída de los ayatolás en el corto plazo. “Irán no es Venezuela”, afirmó, destacando la trayectoria histórica del país persa.

En relación con el programa nuclear iraní, señaló que es “verdad que Irán se había hecho con unas cantidades significativas de uranio enriquecido”, aunque precisó que “ninguna fuente abierta (…) indica que Irán había alcanzado esas capacidades” para desarrollar armas nucleares operativas.

Finalmente, amplió su advertencia más allá de Irán y mencionó a otros países con capacidad tecnológica y económica para avanzar en ese camino. “No pensemos solo en el caso de Irán, pensemos, por ejemplo, en el caso de Japón, Corea del Sur, Turquía, Arabia Saudí”, indicó, aludiendo a potencias de nivel medio en un entorno internacional que describió como cada vez más incierto.