Se les acabó la suerte: la caída del zar del tragamonedas en Concepción

Hasta el año pasado podían contarse 19 minicasinos en pleno centro de Concepción, instalados, paradójicamente, a metros de los tribunales de Justicia, del Servicio de Impuestos Internos o de la misma municipalidad. Hoy están cerrados y en algunos de los recintos que los albergaban hay letreros de “Se arrienda”. Es que luego de años de una batalla legal, pareciera ser que los dueños de estos establecimientos al fin se dieron por vencidos.

Solo entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se realizaron 11 clausuras de casinos y se requisaron 850 máquinas de juegos,cifras respaldadas por los datos entregados por la Municipalidad de Concepción. Según el municipio, la operación de estos negocios se hacía sin patente, ya que “no existe figura dentro de la ley para que puedan funcionar”. Cabe recordar que en Chile solo pueden operar casinos aprobados por ley, y estos pagan impuestos especiales.

Pero además de los operativos de clausura, una causa judicial podría significar la derrota total para estos polémicos locales. Hace unas semanas, la fiscal Pamela Lillo formuló una acusación en contra de 10 imputados que habrían formado una “asociación delictual” para explotar una red de casinos ilegales. El inicio de la investigación se remonta a 2023.

Según la acusación: “Esta asociación ha reportado importantes ganancias económicas que le han permitido diversificar sus rubros, abriendo emprendimientos como centros de estética, jardines infantiles, automotoras, empresas constructoras, etc., creando un holding ilícito que busca otorgar apariencia de legalidad a sus ganancias, por medio de la explotación de negocios en principio lícitos”.

De hecho, la red de negocios había instalado una clínica estética de tres pisos en calle Barros Arana, a pocos pasos de la Plaza de la Independencia, y tenía una empresa inmobiliaria. Mediante esta última llegó a comprar ocho propiedades, por las que pagó más de $ 1.000 millones al contado. El líder de la asociación, de acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, es Marlo Alarcón Opazo, quien solo en Concepción manejó los casinos Black Jack, Top Five, Royale y Patagonia Vip, además de uno online (patagoniavip.net).

Entre los años tributarios 2020 y 2023, una de las empresas de Alarcón (Top Five Ltda.) declaró utilidades acumuladas en el SII de $4.349 millones.La fiscal Lillo solicitó cinco penas de cinco años para Alarcón Opazo por delitos de asociación delictual, delitos de casinos ilegales, comercio ilegal, comercio clandestino y lavado de activos.

Según ha adelantado uno de los abogados defensores, Pablo Larredonda Alcayaga, su estrategia se basará en intentar sembrar la duda de que estas máquinas sean realmente de azar. Una estrategia ya usada anteriormente por los dueños de este tipo de casinos, que sostienen que son máquinas de destreza y que con mucho entrenamiento es posible vencerlas.