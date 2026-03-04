Al Pan Pan: Nicolás Grau y Pablo Ortúzar sobre presente fiscal y disputa por cable Chile-China

Tras la fallida cita entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, este último anunció una “fuerza de tarea administrativa” encabezada por el futuro ministro del interior, Claudio Alvarado, y el próximo jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval.

El objetivo es revisar antecedentes en distintas reparticiones públicas, lo que implica adelantar el inicio de las auditorías a la administración saliente. Entre los puntos más cuestionados por Kast estuvo la “grave situación fiscal que afecta a nuestro país (…) Que para mí eso es de una gravedad absoluta, porque no hay cifras claras”. Asimismo, mencionó su inquietud por los llamados “amarres” administrativos.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el presente fiscal con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

También, y a propósito de la reunión fallida entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, analizamos las esquirlas que deja la instalación del cable submarino entre Chile y China con el doctor en Teoría Política e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar.