Al Pan Pan: Marcelo Mella y Héctor Cossio sobre agenda de J.A. Kast y tensiones por cable submarino

El breve encuentro entre el presidente Gabriel Boric y su futuro sucesor, José Antonio Kast, sigue generando reacciones. Si bien el mandatario manifestó su “disposición absoluta” para “retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando”, en el otro bando hubo más bien distancia. De hecho, la futura ministra vocera, Mara Sedini, respondió que “el diálogo sigue abierto”, pero las bilaterales “se han dado por terminadas”.

En tanto, Kast viaja a Estados Unidos para participar en la conferencia Shield of the Americas (Escudo de las Américas), esto en medio de la expectación por una eventual reunión con Donald Trump.

Hoy Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el director del Departamento de Estudios Políticos de la Usach, Marcelo Mella.

Y ahondamos en la cumbre presidencial Shield of the Americas, que tendrá como invitado al Presidente Electo, junto a nuestro editor general, Héctor Cossio.