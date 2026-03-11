Al Pan Pan: cambio de mando marcado por tensiones y polémicas

En el marco del cambio de mando, considerado por muchos como el más tenso desde el regreso de la democracia, Gabriel Boric y José Antonio Kast se reunieron el domingo para proyectar normalidad de cara a esta jornada.

Uno de los hechos que generó discusión fue la decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de no asistir a la ceremonia, pese a que previamente se había ratificado su presencia. Si bien en su entorno apuntan a su “agenda interna”, algunos creen que la asistencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, habría gatillado su decisión.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre este tema junto al sociólogo, cientista político y escritor, director de La Cosa Nostra, Alberto Mayol.

En otro ámbito de de la actualidad nacional, el nuevo subsecretario del interior, Max Pavez, comentó que “quiero dar cuenta al país” de que “ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast”. Este anuncio se suma a la “fuerza de tarea administrativa”, que revisará el gasto en reparticiones públicas y posibles amarres durante la gestión Boric.

En otro ámbito, el polémico proyecto de conmutación de penas contará con una serie de indicaciones desde RN. El diputado Diego Schalper detalló que el objetivo es “volver al foco que tiene que tener. ¿Cuál es? Estado terminal y enfermedades inhabilitantes, punto”.

Analizamos este tema junto al abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.