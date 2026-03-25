Al Pan Pan: continuamos analizando el “benicinazo” y su impacto en el bolsillo de los chilenos

Mañana se producirá una importante alza en los precios de los combustibles tras los cambios administrativos al Mepco impulsados por el gobierno. Las bencinas subirán $370 pesos por litro, mientras el diésel lo hará en $580.

El presidente José Antonio Kast se refirió al malestar que genera la medida: “Compartimos que pueden haber manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas”.

En otro ámbito, también está la polémica por los 43 decretos supremos medioambientales de la administración Boric que fueron sacados de la Contraloría por el actual gobierno para ser revisados. Sólo se restituyó el decreto ligado a la Ranita de Darwin.

Hoy en Al Pan Pan: conversamos de estos temas con el exministro de Medioambiente (Bachelet II), Marcelo Mena.



Continuando con la actualidad nacional, el gobierno decantó por descartar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. En un comunicado, Cancillería expresó que “el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Pese a esta determinación, la expresidenta comunicó que “mi disposición permanece intacta” e insistirá en llegar a este cargo internacional, con el apoyo de Brasil y México.

Analizamos este y otros temas junto al ex senador del PS (integró la Comisión de Hacienda), exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza.