Al Pan Pan: continúan los coletazos por el “bencinazo”

Los primeros días del gobierno han sido muy intensos. Primero, con una agenda de proyectos que derivó en un “copamiento” legislativo. Sin embargo, al poco andar también aparecieron los problemas, siendo el principal el alza en el precio de los combustibles y el manejo comunicacional, instalando el concepto de “Estado en quiebra”.

Esto último derivó en discrepancias públicas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y abrió un flanco en Contraloría, que ofició a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, para que detalle las circunstancias de la publicación. Mientras, el director de comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, asumió la responsabilidad por los polémicos posteos.

En este contexto, se suman otros focos de tensión:

Ministra Steinert y salida de la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Consuelo Peña.

Rebaja de 3% en seguridad: la medida de Kast que no gustó en la derecha.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos estos temas junto al editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.

Siguiendo con el análisis de actualidad nacional, conversamos con el filósofo, analista político y profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera.