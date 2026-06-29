Fuego amigo oscurece a la derecha en Coquimbo

Presentado por:

¡Hola amigas y amigos de Aquí Coquimbo!

Comenzamos una nueva semana en la Región de Coquimbo con días poco habituales para este invierno: temperaturas más altas de lo normal, especialmente en los valles interiores, donde el sol se ha hecho sentir con fuerza pese al calendario.

También son días mundialeros, de conversación, de televisión encendida y de agenda movida. Pero como siempre, mientras la pelota gira, la región sigue generando noticias y nosotros seguimos aquí atentos para abordar y analizar el “poder” regional.

En esta edición de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV región, revisamos los principales hechos que marcaron los últimos días y las señales que empiezan a mover el tablero regional. ¡Vamos con todo!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional.

Comenzamos abordando los días más oscuros de la derecha en la Región de Coquimbo. Aunque no lo admitan, hay una crisis de fuego amigo que tiene en la mira al oficialismo. Lo que comenzó como diferencias internas, disputas por liderazgos y tensiones electorales, terminó transformándose en una crisis abierta, con acusaciones cruzadas, quiebres públicos y una sensación de desorden que amenaza con golpear su proyección política. En esta edición revisamos los episodios, nombres y señales que explican por qué el sector vive tiempos particularmente violentos en la zona.

Lo que comenzó como diferencias internas, disputas por liderazgos y tensiones electorales, terminó transformándose en una crisis abierta, con acusaciones cruzadas, quiebres públicos y una sensación de desorden que amenaza con golpear su proyección política. En esta edición revisamos los episodios, nombres y señales que explican por qué el sector vive tiempos particularmente violentos en la zona. El mal estado de las calles en Salamanca volvió a encender una antigua tensión entre el municipio y Minera Los Pelambres. Esta vez, el deterioro vial fue apuntado directamente por el alcalde Carlos Lillo como consecuencia del tránsito de camiones de alto tonelaje vinculados a la operación minera, abriendo un nuevo flanco en una relación históricamente marcada por desencuentros, demandas locales y llamados a mayor responsabilidad territorial.

Un proyecto largamente esperado por la comunidad de Los Vilos enfrenta un nuevo obstáculo. La presencia de una toma ilegal en el terreno destinado al futuro cementerio municipal amenaza con retrasar una iniciativa clave para la comuna. El caso instala nuevamente el complejo cruce entre necesidad habitacional, ocupación irregular de terrenos y planificación pública en comunas que requieren soluciones concretas y oportunas.

Finalmente, te contamos acerca de una tremenda iniciativa. Las recetas, los oficios y las historias transmitidas de generación en generación son parte esencial de la identidad de los territorios. Bajo esa mirada, un proyecto busca rescatar las memorias y saberes culinarios de mujeres de la provincia del Elqui, poniendo en valor no solo la cocina tradicional, sino también el rol silencioso y fundamental que muchas mujeres han cumplido en la preservación de la cultura local. Una iniciativa que mezcla patrimonio, memoria y territorio desde los sabores que forman parte de la vida cotidiana.

1

Anatomía de una crisis: los tiempos violentos de la derecha en Coquimbo

La derecha en la Región de Coquimbo no atraviesa su mejor momento. En menos de dos semanas, el oficialismo regional acumuló una seguidilla de episodios políticos que expusieron problemas de conducción, falta de coordinación interna, una especia de guerra civil en republicanos, y un nuevo golpe judicial que alcanzó a una de sus figuras históricas: el exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida.

Los “incendios” del delegado y su molestia

El lunes pasado, en el edificio de calle Prat de La Serena, el ambiente al interior del gabinete regional fue todo menos tranquilo. La reunión ampliada, encabezada por el delegado presidencial regional Víctor Pino, estuvo marcada por recriminaciones, molestia y un evidente intento por ordenar una casa que venía acumulando ruido político desde hacía varias semanas.

Según fuentes de Gobierno, Pino llegó visiblemente molesto –incluso algunos señalan alterado– a dicho gabinete, a causa de las filtraciones a la prensa, las críticas públicas a su gestión, la falta de defensa política y la percepción de desorden dentro del propio Gobierno. “Fue una reunión dura. Hubo molestia, llamados de atención y recriminaciones. Se habló de liderazgo, de filtraciones y de falta de respaldo, pero no hubo mucho mea culpa”, relató una fuente del oficialismo.

El episodio no fue aislado. Venía precedido por cuestionamientos que se venían instalando al interior de la derecha regional como falta de conducción política, escasa articulación con los partidos y falta de “relato político”. Incluso fue criticado públicamente por presidentes regionales de la UDI y RN.

De hecho, uno de los puntos que más incomodidad generaba era que, a más de tres meses de instalado en la Delegación Presidencial Regional, Pino aún no había concretado una instancia política formal con los presidentes regionales de los partidos oficialistas y los parlamentarios del sector. El comité político, largamente solicitado por dirigentes de la UDI y Renovación Nacional, había sido anunciado para el viernes 26, pero finalmente fue suspendido.

Pero el tema de la falta de política –abordado en ediciones anteriores por Aquí Coquimbo (ver nota)– no fue el único problema. La crisis terminó de estallar con la Mesa Regional de Desarrollo Rural realizada en Salamanca. La ausencia de Pino y del seremi de Agricultura, Vicente Cortés, en una instancia donde se discutían temas como agua, conectividad, electrificación, caminos, infraestructura y desarrollo productivo fue ampliamente cuestionada por alcaldes, dirigentes campesinos y autoridades regionales.

El episodio fue especialmente complejo porque la crítica no vino solo desde fuera. El gobernador regional Cristóbal Juliá también cuestionó públicamente la inasistencia del delegado y del seremi de Agricultura, señalando que Pino debía estar presente por tratarse de una mesa regional y porque es quien conduce el gabinete regional.

Ese comentario terminó abriendo otro frente. Según fuentes del sector, las declaraciones de Juliá generaron tensión entre los equipos del Gobierno Regional y la Delegación Presidencial, especialmente a nivel de jefaturas de gabinete. El impasse habría sido abordado posteriormente mediante gestiones internas y la intervención de una tercera persona que actuó como puente para bajar el tono y evitar que la diferencia siguiera escalando.

En paralelo a las críticas de falta de política, Pino intentó responder al clima adverso mediante una columna de opinión titulada “La política del terreno contra la política entre cuatro paredes”. El texto buscaba instalar la imagen de un delegado desplegado, enfocado en la gestión y alejado de la política de salón. Sin embargo, para sus críticos, la columna llegó en el peor momento: mientras defendía la política del terreno, el cuestionamiento público apuntaba precisamente a su ausencia en una mesa territorial clave para el mundo rural.

En medio de ese cuadro, el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, asumió un rol activo para contener el daño político y comunicacional. Fuentes del oficialismo sostienen que se movió con rapidez, conversando con medios, ordenando mensajes y tratando de blindar a Pino.

Pero no todos los movimientos internos fueron leídos de la misma forma. Uno de los episodios que generó mayor ruido fue la reunión solicitada por la seremi de Salud, Karen Iribarra, quien habría ofrecido apoyo comunicacional a Pino junto a parte de su equipo, en una suerte de refuerzo de vocería para enfrentar las críticas.

La propuesta –filtrada por personeros cercanos a la seremi y ligados a RN– no cayó bien en todos los sectores del Gobierno. Algunas fuentes interpretaron el gesto como un intento de posicionamiento personal en medio de la crisis: “Fue de una patudez tremenda. Antes de ofrecerse como vocera, debería preocuparse de mejorar la gestión de su cartera, especialmente en vacunación contra la influenza donde como región estamos últimos”, señaló una fuente oficialista.

Exdiputado investigado

Mientras Pino intentaba contener el desorden interno, la derecha regional recibió otro golpe, esta vez en el plano judicial y con impacto nacional: el allanamiento al exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, figura histórica del sector en la Región de Coquimbo.

La Fiscalía Metropolitana Oriente realizó diligencias en el domicilio del exparlamentario y en las dependencias que utilizó en el Congreso Nacional, en el marco de una investigación reservada por presunto fraude al fisco. Aunque la causa se encuentra bajo reserva y debe respetarse la presunción de inocencia, el hecho golpeó simbólicamente a la derecha local.

Fuenzalida no es una figura menor. Fue diputado por la zona, intendente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y ocupó cargos regionales como seremi de Transportes y de Desarrollo Social.

Fuentes de la PDI agregan que el caso también generó inquietud, porque al menos un excolaborador regional del exdiputado aparecería mencionado como testigo en antecedentes de la causa, lo que provocó que la PDI llegara a su domicilio para solicitar algunas de sus pertenencias tecnológicas para ser pesquisadas.

Así, la derecha regional quedó atrapada entre varios frentes abiertos: una Delegación Presidencial cuestionada por falta de conducción, un comité político suspendido, tensiones internas entre equipos, seremis que buscan posicionarse, un vocero tratando de contener el daño, el Partido Republicano en una guerra interna y el golpe judicial a una figura histórica de la UDI.

Mientras tanto, la oposición observa desde la distancia, sin necesidad de empujar demasiado. Por ahora, el desgaste parece venir desde dentro del propio oficialismo.

2

Deterioro de calles en Salamanca abre nueva disputa entre alcalde y Minera Los Pelambres

La relación entre la Municipalidad de Salamanca y la Minera Los Pelambres volvió a tensionarse durante los últimos días, luego de que el alcalde Carlos Lillo apuntara públicamente que el deterioro de calles y caminos de la comuna se debían al constante tránsito de camiones de alto tonelaje asociados a la operación minera.

Durante el pasado martes, el municipio difundió un video en sus redes sociales que muestra una reparación de emergencia en calle Providencia, en el sector urbano de Salamanca. En el registro, el jefe comunal entregó un mensaje directo y emplazó a las autoridades competentes a constatar en terreno el estado de las vías.

“Emplazo a la autoridad, le pido al seremi del MOP y al director de Vialidad que vengan a la comuna de Salamanca para que se den cuenta in situ que los caminos ya no dan para más”, señaló Lillo.

Según lo expuesto por el alcalde, sectores como calle Providencia, Quelén, Valle Las Camisas, Colliguay y El Palquial, además de las rutas D-835 y D-825, presentan un avanzado estado de deterioro.

El jefe comunal aseguró que el municipio ha sostenido numerosas reuniones de trabajo con Minera Los Pelambres para abordar esta problemática, aunque acusó que hasta ese momento no se habían alcanzado soluciones concretas. Incluso, anunció que el municipio iniciaría acciones ante la Superintendencia del Medio Ambiente por un presunto incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto de Adaptación Operacional, PAO, de Minera Los Pelambres.

Sin embargo, tras el emplazamiento público, el escenario cambió. La noche del miércoles, el propio alcalde informó a través de redes sociales que se alcanzaron acuerdos con Minera Los Pelambres y Vialidad para avanzar en la reparación de calles y caminos afectados.

“Como ustedes bien saben, en los últimos días hemos tratado de llegar a un acuerdo entre Minera Los Pelambres, Vialidad y el municipio para la reparación de los caminos y calles de la comuna de Salamanca. Y les tengo buenas noticias. Hace pocos minutos acordamos con el gerente general de Minera Los Pelambres tres importantes acuerdos”, señaló Lillo.

El primer punto anunciado fue el inicio de los arreglos en calle Providencia y Tomás Davis, dos vías principales del sector urbano de Salamanca.

“El primero: a partir de mañana se comenzarán los arreglos de calle Providencia y Tomás Davis, recuperando estas calles principales en el sector urbano”, indicó el alcalde.

El segundo acuerdo apunta a un convenio más amplio. Según explicó Lillo, el próximo 15 de julio se firmará un convenio entre Vialidad, Minera Los Pelambres y el municipio, este último en calidad de garante, para avanzar en el mejoramiento de caminos que hayan sufrido deterioro producto del tránsito de camiones en distintas localidades de la comuna.

“Además, el día 15 de julio se firmará un convenio entre Vialidad, Minera Los Pelambres y, como garante, el municipio, para el mejoramiento de todos los caminos que hayan sufrido destrozos por los camiones en las localidades de la comuna de Salamanca”, agregó.

El tercer punto anunciado apunta a una demanda histórica para la comuna: el bypass de Salamanca. De acuerdo al alcalde, se iniciarán mesas técnicas para avanzar en esa alternativa vial, considerada clave para disminuir el impacto del tránsito pesado por sectores urbanos y rurales.

“Y tercer acuerdo, y no menor, comenzaremos con las mesas técnicas para de una vez por todas tener el bypass en la comuna. ¿Les digo algo? Sí se podía”, cerró el jefe comunal.

Consultada por Aquí Coquimbo, Minera Los Pelambres sostuvo que la compañía ha mantenido una disposición permanente al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas para abordar este tipo de problemáticas.

“Como compañía siempre hemos mantenido nuestra disposición al diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Choapa, así como también de la infraestructura vial de la comuna de Salamanca”, señalaron oficialmente desde la empresa.

El episodio vuelve a exponer una relación compleja entre el municipio salamanquino y Minera Los Pelambres, contada en una edición de 2025 por Aquí Coquimbo (ver nota).

En un episodio anterior, el jefe comunal respaldó a vecinos del Valle Las Camisas, quienes manifestaron preocupación tras un desperfecto en el sistema de transporte de relaves, situación que obligó a utilizar piscinas de emergencia y generó inquietud por una eventual afectación al agua. Aquella situación derivó en movilizaciones y bloqueos de caminos por parte de los habitantes del sector.

En esa oportunidad, la tensión aumentó luego de que se conociera que Lillo habría ofrecido apoyo jurídico municipal a la comunidad, hecho que generó molestia en la empresa.

A ello se suma que, en 2025, Lillo fue el único alcalde de la provincia del Choapa que no asistió a las actividades de aniversario de Minera Los Pelambres. En esa ocasión justificó su ausencia señalando que no podía participar de una celebración mientras existieran compromisos pendientes con Salamanca.

El desafío actual será verificar si los compromisos anunciados se cumplen dentro de los plazos establecidos y si la mesa técnica por el bypass logra avanzar más allá del diagnóstico.

3

Toma ilegal amenaza avance del nuevo cementerio municipal de Los Vilos

Una esperada noticia recibió la comuna de Los Vilos, luego de que el Consejo Regional de Coquimbo, en su última sesión, aprobara la priorización del proyecto para construir un nuevo cementerio municipal, iniciativa que busca responder a una necesidad histórica de la comunidad y a una preocupación sanitaria creciente, debido a que el actual camposanto se encuentra cerca de alcanzar su capacidad máxima.

El proyecto considera una inversión superior a los $ 9.900 millones con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2026, y contempla una infraestructura moderna emplazada en 2,5 hectáreas, con capacidad para 3.327 sepulturas individuales y grupales, edificio de acceso, velatorio, servicios, oratorio, áreas exteriores con sombreaderos, paisajismo de bajo consumo hídrico y una pasarela mirador aérea.

Sin embargo, la buena noticia tiene una condición clave: el terreno donde se emplazaría la obra, correspondiente al sector conocido como ex-INIA, ubicado a la altura del kilómetro 226 de la ruta 5 Norte, actualmente se encuentra ocupado por un grupo de familias en una toma ilegal. Por ello, el avance del proyecto dependerá directamente de que el municipio de Los Vilos y la Delegación Presidencial logren resolver la situación social y despejar el terreno en los plazos necesarios.

Durante la sesión, el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, valoró el respaldo entregado por los consejeros regionales, pero también marcó con claridad los límites de responsabilidad del Gobierno Regional.

“Yo quisiera decir lo mismo: que yo tampoco estoy de acuerdo con las tomas, pero muchas veces ciertas familias en estado de vulnerabilidad se ven en la obligación de tomarse terrenos y ver por las suyas”, afirmó.

No obstante, Juliá fue enfático en que la aprobación de recursos no significa que el Gobierno Regional asumirá la responsabilidad del conflicto social ni que esté promoviendo una expulsión forzada de las familias ocupantes.

“Hay que dejar dos cosas sumamente claras: nosotros, como Gobierno Regional, somos solamente la entidad financiera y esto públicamente tiene que quedar sumamente claro. Los responsable del problema social son el alcalde de Los Vilos, Cristián Gross, y el delegado presidencial regional o provincial”, sostuvo.

En esa línea, el gobernador advirtió que si la situación del terreno no está resuelta, el proyecto no podrá seguir avanzando en sus siguientes etapas.

“No recae sobre nosotros la responsabilidad de hacernos cargo del problema social que pueda eso atraer. Y si este proyecto, de aquí a fin de año, cuando empecemos a entrar en las siguientes etapas de avance, si no está resuelto el problema, no va a avanzar en este Gobierno Regional”, recalcó Juliá.

El punto no es menor. Si bien el nuevo cementerio representa una solución concreta para una necesidad urgente de Los Vilos, su materialización dependerá de la capacidad de gestión del alcalde Cristián Gross y de la Delegación Presidencial Provincial de Choapa para establecer compromisos, plazos y una salida socialmente responsable para las familias que hoy ocupan el terreno.

De hecho, el Consejo Regional acordó oficiar al municipio de Los Vilos y a la Delegación Presidencial para solicitar compromisos concretos respecto al despeje del terreno, condición indispensable para avanzar hacia la firma del convenio, mandato que permitiría iniciar la ejecución de las obras.

Por su parte, el alcalde Christian Gross Hidalgo –presente en la sesión del Consejo Regional– agradeció el respaldo del Consejo Regional y sostuvo que el proyecto representa mucho más que una obra de infraestructura para la comuna.

“Agradezco el espacio y la disposición que han tenido para conocer y aprobar este proyecto que para nuestra comuna representa mucho más que una obra de infraestructura. Hoy vinimos a solicitar su respaldo por una iniciativa profundamente humana que responde a una necesidad urgente y sentida por las familias de Los Vilos”, señaló el jefe comunal.

Respecto a la ocupación irregular del terreno, el alcalde aseguró que el municipio no ha ignorado la situación y que se busca avanzar con respeto hacia las familias involucradas.

“Somos conscientes de las dificultades que ha enfrentado esta iniciativa, particularmente por la ocupación irregular del terreno. Sin embargo, quiero transmitirles que esta situación no ha sido ignorada. Hemos dejado responsables para avanzar en el desalojo, siempre con respeto por las personas y acompañando a las familias que puedan acceder a soluciones habitacionales a través de los distintos subsidios del Estado”, sostuvo el jefe comunal.

De esta manera, la aprobación del Consejo Regional representa un avance relevante para Los Vilos, pero no despeja completamente el camino. La obra ya cuenta con respaldo político y priorización financiera, pero su futuro inmediato dependerá de la solución que logren construir el municipio y la Delegación Presidencial frente a la toma del terreno.

Un mensaje de la U.Central

UNIVERSIDAD CENTRAL REGIÓN DE COQUIMBO ABRE POSTULACIONES PARA LA FERIA CREA CIENCIA 2026

La iniciativa invita a estudiantes de la Región de Coquimbo y la macrozona norte a presentar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central, en conjunto con la Fundación Club Ciencias Chile, abrió las postulaciones para la quinta versión de la Feria Crea Ciencia 2026, encuentro que se realizará el próximo 4 de septiembre en La Serena.

La iniciativa busca convocar a estudiantes de establecimientos educacionales de la Región de Coquimbo y de toda la macrozona norte, promoviendo la curiosidad científica, la creatividad y el desarrollo de habilidades investigativas en las nuevas generaciones.

Crea Ciencia 2026 está dirigida a estudiantes desde 5° básico hasta 4° medio, quienes podrán presentar proyectos en las áreas de ciencias, salud, medio ambiente, ingeniería, robótica, computación y ciencias sociales. Además, las iniciativas destacadas tendrán la oportunidad de representar a la región en la ExpoCiencias Nacional Chile 2026, que se realizará en la Región Metropolitana.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 17 de agosto y pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/5n7dj8m6.

4

Proyecto rescata memorias y saberes culinarios de mujeres de la provincia del Elqui

Reconocer las historias, conocimientos y afectos que habitan en torno a la comida es el objetivo de “¿Cuál es el sabor de la memoria? Reconocer, cocer y recoser, instalación multisensorial del Elqui”, un proyecto de creación artística que actualmente desarrolla su primera etapa en distintos territorios de la provincia del Elqui.

La iniciativa es un proyecto financiado por el Fondart Regional, convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca rescatar memorias y saberes de mujeres que han sido transmitidas de generación en generación, pero que muchas veces permanecen fuera de los relatos oficiales.

La propuesta, liderada por la artista textil Andre Álvarez Oliva, junto con la curadora y productora ejecutiva Paula Jeria y la artista multidisciplinar Vejar Salazar Manthey, se articula a partir de una pregunta central: ¿cuál es el sabor de la memoria? Desde esa interrogante, el equipo desarrolla un proceso de investigación territorial que explora las relaciones que las mujeres de la provincia del Elqui construyen con la comida desde la vida cotidiana.

En esta primera fase, el proyecto trabaja en colaboración con la Organización Artística y Cultural Pirkua, de Caleta San Pedro; Grupo de Mujeres Feministas de Coquimbo y el Club de Adulto Mayor Renacer, en Varillar, organizaciones que representan territorios de la costa, el valle central y la precordillera del Elqui.

A través de entrevistas en profundidad, observación participante y registros audiovisuales, recopilaron testimonios, objetos y diversos elementos de archivo, así como repertorios asociados a las prácticas alimentarias, permitiendo de este modo construir una mirada amplia sobre las memorias vinculadas a la comida. Durante esta primera etapa, el equipo también integró a Alejandra Rojas del Canto como investigadora y mediadora territorial, y a Daniela Torres, responsable del registro audiovisual y la difusión de contenidos en redes sociales.

La directora creativa del proyecto, Andre Álvarez, explicó que esta investigación forma parte de una línea de trabajo que ha desarrollado durante los últimos años, en la que el testimonio y la observación forman parte fundamental de la creación artística. En ese contexto, destacó que el interés está puesto en “visibilizar historias de mujeres cuyos conocimientos y experiencias han permanecido fuera de los relatos oficiales”, poniendo en valor prácticas cotidianas que constituyen un patrimonio cultural vivo.

Entre los saberes que ya han sido registrados se encuentran la preparación y transmisión de recetas familiares, el cultivo y cosecha de frutas y verduras, la recolección de alimentos y el trabajo de las orilleras dedicadas a la extracción de machas. Estos relatos permiten comprender cómo la alimentación se entrelaza con la identidad, la memoria y la relación de las comunidades con sus territorios.

Actualmente, el equipo se encuentra en la etapa de sistematización del material recopilado. Los testimonios están siendo transcritos, clasificados y categorizados con el propósito de construir una genealogía de memorias por territorio, proceso que permitirá identificar los elementos que formarán parte de la futura obra. Paralelamente, se desarrollan pruebas textiles y experimentaciones con teñidos naturales, a partir de materiales obtenidos durante el trabajo de campo.

La investigación culminará con la creación de una instalación multisensorial, con la intención de contribuir al reconocimiento y valoración de saberes transmitidos por mujeres del Elqui, fortaleciendo así su presencia en el ámbito cultural contemporáneo y promoviendo nuevas formas de acercarse a la historia y la identidad local.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

Presentado por: