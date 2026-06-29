Ministro Arrau respalda abrir debate por “Ley Alejandro” y apunta a reforma penal adolescente

El Gobierno respaldó la idea de avanzar en cambios al sistema de responsabilidad penal adolescente, luego del debate generado por la denominada “Ley Alejandro”, impulsada por la familia del niño de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo y que busca endurecer sanciones para este tipo de delitos.

Según informó BioBioChile, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, planteó durante el comité policial que el Ejecutivo ya venía evaluando ajustes antes del crimen que dio origen a la propuesta.

“Nosotros como Gobierno ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias”, afirmó el secretario de Estado.

Arrau valoró que se abran nuevas iniciativas legislativas sobre la materia y aseguró que el Ejecutivo está disponible para respaldarlas. “Vamos a apoyar iniciativas en esa línea. Hay que hacer cambios desde nuestro punto de vista”, sostuvo.

El ministro agregó que el actual sistema “hoy día no está dando buena respuesta”, por lo que estimó necesario que avancen los proyectos que ya se tramitan en el Congreso, aunque con eventuales ajustes.

En paralelo, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, indicó que el Gobierno analiza el tema junto al Ministerio de Justicia. La autoridad mencionó iniciativas en segundo trámite constitucional en el Senado, entre ellas una propuesta del senador Andrés Longton que aumenta penas para delitos de alta connotación pública y hechos violentos.

Guerrero señaló que el Ejecutivo revisará si esos proyectos coinciden con los objetivos de la “Ley Alejandro” o si se requerirán nuevas modificaciones. “Son definiciones que se van a tomar a partir de los próximos días”, dijo.

La propuesta impulsada por la familia de Alejandro Águila busca establecer sanciones más duras para delitos cometidos en grupo, con condenas efectivas y sin beneficios, independiente de la edad de quienes participen en esos hechos.