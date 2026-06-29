Ministro Poduje descarta tensión con Hacienda tras dichos sobre la “Virgen del Puño”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, descartó una tensión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de afirmar que su par “no le quiere dar un peso” para iniciativas de su cartera y de referirse a él como un hombre devoto de la “Virgen del Puño”. El secretario de Estado sostuvo que sus dichos apuntaban al rol de Hacienda en el control del gasto público.

“Lo que yo dije, que todos los ministros de Hacienda, su pega es controlar el gasto”, señaló Poduje. En esa línea, vinculó su comentario con casos de constructoras que, según acusó, ejecutaron mal obras habitacionales y luego esperan que el Estado financie las reparaciones.

“Hay constructoras que me dicen: ‘Oiga, nos quedó mal la obra, ponga la platita usted’. Tenemos que reforzar la casa del Olivar, póngala platita usted. ¿Y con qué plata la voy a poner yo?”, planteó el titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Poduje intentó cerrar el flanco político al interior del gabinete del Presidente Kast. “El gabinete del Presidente Kast trabaja como un equipo, tenemos muy buena relación todos los integrantes del equipo y estas polémicas son, lo entiendo, parte de lo que se genera, pero lo importante acá es que estamos trabajando en conjunto con el equipo, así que no hay tal polémica”, afirmó.

El ministro remarcó además que los recursos públicos no deben destinarse a cubrir fallas atribuidas a empresas privadas. “Las empresas que han construido mal y nosotros hemos detectado esas construcciones mal hechas, tienen que pagar ellos, no pagar nosotros con los recursos de todos los chilenos”, sostuvo.

El episodio se originó durante su exposición en el Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela 2026), donde Poduje representó un diálogo con Quiroz por la solicitud de recursos para su cartera. Emol consignó que no era la primera vez que el ministro marcaba diferencias con Hacienda: a fines de abril se negó a recortar un programa solicitado por esa cartera y dijo que “el Presidente de Chile es mi único jefe” y que Quiroz “es un ministro más”.