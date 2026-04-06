Eyzaguirre: bajar impuesto corporativo sin medidas es “inyección a la vena de los más ricos”

El economista y exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre cuestionó las propuestas de reducción de impuestos impulsadas por el Gobierno, particularmente la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema tributario.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exsecretario de Estado sostuvo que dichas medidas, sin mecanismos que eviten la evasión o la elusión, beneficiarían principalmente a los contribuyentes de mayores ingresos.

Según explicó, la reintegración completa del sistema tributario implicaría devolver impuestos a quienes tienen mayores rentas.

“Para que la gente nos siga, la integración completa significa que a los que más plata tienen les van a devolver más todavía por lo que pagaron en la empresa. O sea, eso significa que la inyección es una inyección a la vena de los más ricos”, afirmó.

Eyzaguirre sostuvo que la justificación de estas medidas suele estar asociada a la idea de que menores impuestos incentivarían la inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, el economista señaló que esa hipótesis no cuenta con evidencia concluyente. “Ellos creen que en la medida en que cobres pocos impuestos, y los ricos que teóricamente ahorran más, van a invertir más y el país va a crecer más. Pero eso no se ha probado en ninguna parte del mundo”, indicó.

El exministro también se refirió al debate sobre la rebaja del impuesto corporativo, señalando que personalmente no se opone a una reducción de la carga tributaria a las empresas, pero bajo ciertas condiciones.

A su juicio, una eventual disminución de la tasa debería ir acompañada de medidas que compensen la caída en la recaudación fiscal.

“Yo sí encuentro mérito en bajar el impuesto a las empresas, pero no en la reintegración tributaria ni en bajarle el impuesto a las personas ricas”, explicó.

En ese sentido, advirtió que adoptar reducciones tributarias sin mecanismos de compensación podría implicar una merma significativa de ingresos fiscales. “Todas esas son pérdidas de ingresos fiscales que no tienen un equivalente de crecimiento”, señaló.

Eyzaguirre agregó que el momento económico actual tampoco sería el más adecuado para avanzar en ese tipo de reformas. “A menos que tú tuvieras un consenso de subir otras cosas para compensarlo. Pero eso no lo hemos visto en el papel, por lo menos hasta ahora”, sostuvo.

Finalmente, el economista planteó que detrás de estas propuestas existiría un objetivo más amplio vinculado al rol del Estado. “El objetivo final es reducir el tamaño del Estado. Una misión ideológica extrema”, concluyó.