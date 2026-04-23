Al Pan Pan: Pierina Ferretti y Tomás Jordán sobre ley miscelánea del Gobierno

El proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional” ya fue ingresado al Congreso. Según esgrimen en el Gobierno, busca fortalecer el empleo y la inversión. En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pidió hace unos días no hacer “la típica caricatura que cualquier baja de impuestos es para favorecer a los ricos”. En el Ejecutivo se muestran optimistas sobre su tramitación, e incluso aspiran a que en 2 meses sea votada en la Cámara.

Sin embargo, desde la Fundación Nodo XXI ―ligada al Frente Amplio― alertaron que al menos 4 medidas de la propuesta impactan en el patrimonio de las 63 máximas autoridades, con un beneficio potencial agregado superior a los $290 mil millones.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la propuesta del Gobierno con la socióloga y presidenta de Nodo XXI, Pierina Ferretti, y también con el abogado constitucionalista Tomás Jordán.