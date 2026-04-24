Al Pan Pan: el “seguro” ambiental del gobierno y el riesgo de pagar con recursos públicos

El proyecto misceláneo del gobierno abrió un nuevo flanco: una especie de “seguro” para empresas cuyos permisos ambientales sean anulados por la justicia después de iniciar obras. Desde el oficialismo lo presentan como una medida para reactivar la economía, pero el exministro Marcelo Mena advierte que implica “socializar el riesgo privado con recursos públicos”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos estos temas junto al ex ministro de medioambiente –segundo gobierno de Michelle Bachelet–, Marcelo Mena.

Además, junto a Carlos Basso, editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, abordamos la denuncia del fiscal de Antofagasta sobre una incipiente “favelización” de la ciudad; la historia del escuadrón de exterminio policial que “limpió” La Granja; y las disputas por memoria en torno a Colonia Dignidad.