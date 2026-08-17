Fiscalía indaga lavado de activos en el PDG y Parisi ironiza con quema de cartolas

La Fiscalía Centro Norte amplió una investigación vinculada al Partido de la Gente (PDG) y abrió una arista por lavado de activos que involucra a dirigentes y personas relacionadas con la colectividad. La causa se originó tras denuncias de exmilitantes por falsificación de firmas.

De acuerdo con 24 Horas, militantes declararon haber presenciado la destrucción y quema de documentos bancarios del partido. Según esos testimonios, la acción habría buscado eliminar antecedentes sobre eventuales desvíos de fondos públicos e irregularidades patrimoniales.

El líder del PDG, Franco Parisi, desestimó la denuncia y cuestionó la utilidad de destruir registros físicos en un sistema bancario digitalizado.

“Eso realmente nos hace reír. Quema de cartolas bancarias es lejos lo más retrógrado que he visto. No sé si alguien tiene cartola, pero son… todos esos son mecanismos digitalizados hace mucho tiempo. Por lo tanto, el que tiró esa noticia yo creo que se quedó pegado como en los años 70”, afirmó.

El Ministerio Público mantiene alzamientos del secreto bancario y solicitudes de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre el patrimonio de exadministradores del partido y del propio Parisi. El excandidato presidencial, sin embargo, sostuvo que ningún integrante de la actual directiva ha sido citado.

“Nosotros no tenemos ningún antecedente al respecto. Cuando tengamos algo lo vamos a decir, pero si el gran problema es que se quemaron unas cartolas… uf, mamita, estamos atrasados”, señaló.

Parisi aseguró además que las acciones judiciales apuntan a personas naturales, especialmente al exadministrador del partido, y no a la colectividad. “Nadie. Absolutamente nadie (ha sido citado). Y nosotros vamos a ser los primeros en decirles si ocurre algo por el estilo, pero lo más probable es que no ocurra nada”, concluyó.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.