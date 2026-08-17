Igual que Duco: denuncian a seremi del Trabajo del Biobío por uso personal de auto fiscal

La seremi del Trabajo y Previsión Social de la región del Biobío, Camila Álvarez, fue denunciada por uso personal de automóvil fiscal. Presentada a través de Contraloría, una extrabajadora del área de comunicaciones del seremi notificó las acciones de la funcionaria.

La denuncia fue ingresada el lunes 17 de agosto, donde se acusa que Álvarez habría usado el vehículo para comprar café, asistir a citas médicas, entre otros usos. Se suma el mal uso de redes sociales del organismo para publicidad a una diputada de la zona. Además de permitir que su jefe de Gabinete realice funciones sin tener un contrato formal vigente en el mes de abril del presente año.

Según los documentos, la seremi habría estado solicitando a la profesional denunciante que cumpla funciones fuera de sus facultades para hacer de conductor de la seremi regional. En el reporte figuran viajes a comprar café a Starbucks (calle Caupolicán con Barros Arana) y al Sanatorio Alemán. Esto se enmarcaba en medio de agendas de actividad institucional que la funcionaria debía cumplir y donde los funcionarios debían atender también.

“La seremi Camila Álvarez solicitaba al profesional de apoyo, que además cumple funciones de conductor y a quien suscribe esta denuncia, que la lleváramos a comprar café al Starbucks de calle Caupolicán con Barros Arana. Una de las veces que la llevamos fue el mismo 8 de mayo, antes de irnos a la ceremonia de premiación que se realizó en el Sindicato Petrox. Es más, nos comentó que se encontró con la Pacita (aludiendo a la diputada Paz Charpentier), evidenciando su absoluta cercanía, ya que además nos dijo que ellas son mejores amigas. La segunda vez en la cual debimos llevarla a realizar trámites personales en el auto de marca Hyundai, modelo Tucson, color gris, año 2012, corresponde a la segunda semana de mayo, donde nos solicita trasladarla al Sanatorio Alemán, ya que tiene hora al médico. Después de esperarla aproximadamente una hora, pudimos ir a una actividad institucional agendada”, se estipula en el documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío.

Acerca de la denuncia a su nombre, Camila Álvarez afirmó estar tranquila y que aún están a la espera de la denuncia formal para poder ser respondida. “No hemos recibido ninguna denuncia; en caso de recibirla, vamos a responder a través de los canales formales y a través de la autoridad, que es lo que corresponde”, comentó en conversaciones con medios.

Esto se incrusta en el contexto de la reciente salida de la exministra del Deporte, Natalia Duco, quien presentó su renuncia por las mismas acciones que ahora envuelven a la seremi del Trabajo del Biobío.