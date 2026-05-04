Al Pan Pan: continúa fuego cruzado en el oficialismo tras oficio de Hacienda

Los últimos días han sido complejos para el Gobierno, sobre todo después de que se filtrara un oficio de Hacienda que ordenaba “descontinuar” 142 programas y revisar otros 260. A ello se suman los cuestionamientos del presidente de Republicanos, Agustín Squella, a la labor del jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázabal.

Ayer, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intentó aclarar el panorama en TVN: “Los gastos están fuera de control, esa es la situación que hemos heredado. Y eso confirma la absoluta necesidad de hacer una racionalización del gasto público”, dijo el secretario de Estado, quien destacó que “el tema social no se toca, lo que no significa que haya que buscar eficiencia y hay muchos espacios para ello”.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre estos temas junto a la diputada por Renovación Nacional (RN) por la Región Metropolitana y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón.

Más allá de la polémica por los oficios de Hacienda y de si los programas se van a “descontinuar” o “reformular”, lo cierto es que está la promesa de campaña de bajar el gasto público en 6 mil millones de dólares en 18 meses.

En este escenario, llama la atención que, si se aplican los recortes considerados en principio por el ministro Quiroz, la cifra prácticamente equivale a la anunciada por el otrora candidato José Antonio Kast.

Y si bien el mandatario ha asegurado que “no vamos a cortar ningún beneficio social”, todavía resuenan las revisiones en la Pensión Garantizada Universal, el Transporte Público Metropolitano, el Crédito con Aval del Estado, el Subsidio Familiar, entre muchos otros.

Analizamos este tema junto a Mario Waissbluth, ingeniero, columnista, escritor (autor del libro Qué hacemos con Chile) e integrante del Consejo de Alta Dirección Pública entre 2004 y 2010.