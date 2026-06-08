Al Pan Pan: Daniel Núñez (PC) y Daniel Parodi sobre secreto bancario y elecciones en Perú

El debate por el secreto bancario volvió a instalarse por estos días luego de la “operación Tokio”, que permitió desbaratar una red de lavado de activos de un ejecutivo del Banco Santander vinculado al Tren de Aragua, que habría movilizado alrededor de 80 millones de dólares.

En paralelo, se discute en el Congreso el proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica, y que permite el alzamiento administrativo del secreto bancario. En la votación del martes pasado en el Senado hubo un empate a 23 votos. Por tanto, será revisada nuevamente en la sesión de mañana.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: abordamos la discusión con el senador por Coquimbo Daniel Núñez (PC).

Y a propósito de las elecciones presidenciales en Perú, que en horas de esta mañana enfrenta un empate técnico con menos de un por ciento de diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, analizamos el escenario con el analista político peruano Daniel Parodi.