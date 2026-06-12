Al Pan Pan: Hassan Akram y Javier Couso sobre cobros al CAE, retorno de Boric, AC contra Grau y más
Hoy en Al Pan Pan: analizamos el retorno a la discusión pública del expresidente Gabriel Boric, que fustigó el cobro del CAE por parte de la actual administración. Además revisamos la acusación constitucional contra Nicolás Grau y el debate por el secreto bancario.
El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, le respondió al expresidente Gabriel Boric respecto del Crédito con Aval del Estado. La autoridad comentó que si el exmandatario prometió “condonar el CAE y no cumplió, no es problema de este gobierno“. El secretario de Estado defendió los embargos de la Tesorería a deudores del CAE con altos ingresos, y atribuyó la morosidad a la “promesa” de Boric de eliminar este mecanismo.
Cabe recordar que el expresidente planteó que “la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior”, y hoy “a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”.
Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el manotazo de Tesorería a los deudores del CAE y del regreso de Boric a la discusión pública con el doctor en Ciencias Políticas Hassan Akram.
Continuamos analizando la política nacional (como los cobros del CAE, la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau o la discusión por el levantamiento del secreto bancario) con el abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.
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