Al Pan Pan: Guillermo Larraín y Mauricio Daza sobre AC contra Nicolás Grau y más

La acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, finalmente fue aprobada por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención ayer en la cámara baja. Ahora, el Senado deberá actuar como jurado.

El libelo avanzó pese a que contaba con un informe negativo de la comisión revisora, y que el Consejo Fiscal Autónomo descartase una “inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el Informe de Finanzas Públicas” de fines de 2025.

Cabe destacar que el actual titular de hacienda, Jorge Quiroz, acusó tiempo atrás una “inconsistencia” por unos US$ 10.600 millones.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Guillermo Larraín.