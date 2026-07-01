Al Pan Pan: Matías Walker (Demócratas) y Constanza Martínez (FA) sobre AC contra Grau y más

Finalmente, la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau fue rechazada en el Senado. El fallido recurso, impulsado por Republicanos y el Partido Nacional Libertario, evidenció divisiones en el oficialismo, especialmente porque en Chile Vamos hubo apoyos parciales, rechazos, abstenciones e inhabilidades.

Pero más allá de estas fracturas, el senador de Demócratas Matías Walker hizo un llamado a “terminar con este festival de acusaciones entre los extremos. Lo único que logran es distraer tiempo valioso que debe destinarse a la seguridad, el empleo y resolver las listas de espera”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el senador Walker para abordar la fallida ofensiva oficialista y el estado de disputa en su interna.

Continuamos analizando la acusación constitucional contra Grau, además de la tramitación de la megarreforma en el Senado (y la disposición de la oposición al respecto), con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.