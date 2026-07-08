La carrera por las tierras raras: 445 solicitudes de exploración en el Biobío

Más allá del polémico proyecto de Aclara en Penco, hay al menos otras tres empresas realizando prospecciones de tierras raras en la región de acuerdo a la información registrada por Sernageomin. Una de las que lleva más avances en sus prospecciones es la estadounidense Chilean Cobalt Corp., asociada con la empresa de origen penquista NeoRe. Esta iniciativa tiene 108 solicitudes de exploración desde Curepto, en la Región del Maule, hasta Angol, en La Araucanía. Diecinueve de estas solicitudes se ubican en la Región del Biobío, en las comunas de Concepción, Hualqui, Nacimiento, Santa Juana y Yumbel.

Las otras solicitudes de concesiones mineras en la región para exploración de tierras raras están a nombre de Prospecciones Greenfield (con 259 solicitudes), Disruptive (con 26 solicitudes) y Ree Uno, la anterior denominación del proyecto Aclara, con 141 solicitudes.

En el caso de Greenfield, que es la firma con más solicitudes de exploración, fue formada en 2021 por Ree Uno SpA (actual Aclara), con el fin específico de prospección y exploración de concesiones mineras. Noventa y tres de sus solicitudes están ubicadas en Hualqui, 81 en Santa Juana, 47 en Nacimiento, 36 en Florida y el resto en Yumbel, San Rosendo, Arauco y Curanilahue. La mayoría de las solicitudes están sobre terrenos de 300 hectáreas de extensión.

En Florida, el alcalde Rodrigo Montero, en conjunto con el Concejo Municipal, publicó un comunicado en el que expresa preocupación por el posible impacto de esta industria. “No queremos que Florida sea una nueva zona de sacrificio, por eso hemos determinado trabajar junto a profesionales expertos en el área para asesorarnos y transparentar todos los alcances de este proyecto”. Eso sí, también explicaron que aún no ha ingresado ningún proyecto minero al municipio.

Por su parte, el gobernador Sergio Giacaman sostiene que esta es una posibilidad económica para la región, pero que debe ser compatible con el cuidado al medioambiente: “Chile cuenta con una institucionalidad ambiental robusta y son esos organismos los llamados a evaluar cada iniciativa, verificando el estricto cumplimiento de la normativa vigente. El desarrollo económico y el cuidado del medioambiente no son objetivos contrapuestos; deben avanzar de la mano”.

En tanto, hace una semana se confirmó, a través del boletín minero del Diario Oficial, que NeoRe presentó solicitudes de concesiones de pertenencias ya no solo de exploración, sino de explotación minera en Cobquecura, Región del Ñuble, donde sus prospecciones iban más avanzadas.

Duncan T. Blount, presidente y director ejecutivo de Chilean Cobalt, dijo, según cita la revista Rumbo Minero, que “el enfoque de NeoRe en las tierras raras pesadas posiciona al proyecto estratégicamente dentro de las cadenas de suministro emergentes de EE. UU. y sus aliados, lo cual es estratégico para la defensa y las tecnologías avanzadas”. Chilean Cobalt también es dueña del proyecto La Cobaltera, de extracción de cobalto y cobre, en las cercanías de Huasco y Freirina (Región de Atacama).

Sin embargo, en Cobquecura ya se ha levantado oposición ciudadana al proyecto. Doris Soto, parte del movimiento contra la instalación de minería de tierras raras en esa comuna y gestora cultural, manifiesta que “la minería de tierras raras no puede presentarse como una oportunidad de desarrollo cuando su instalación pone en riesgo bienes esenciales como el agua, en un contexto donde la escasez hídrica ya golpea con fuerza a nuestras comunidades rurales”.