Voces ciudadanas piden la suspensión definitiva de las quemas agrícolas en Ñuble

Cada verano, la práctica de las quemas agrícolas, que se aprecia durante diferentes meses del año en los campos de Ñuble, salta a la palestra, debido al riesgo de incendios forestales. Sin embargo, como nunca antes, este año el debate se tomó también este invierno.

El uso del fuego para la quema de rastrojos en el sector agropecuario es una práctica tradicional en la habilitación de terrenos para la siembra de cultivos. Esta práctica es administrada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de la autorización de solicitudes de permisos de quema (Decreto Supremo N° 276 de 1980, del Ministerio de Agricultura).

Por lo general, son autorizadas entre abril y octubre, mientras que durante la época de mayor calor y sequía, entre noviembre y marzo, quedan totalmente prohibidas.

La suspensión de las quemas este año, sin embargo, fue adoptada la semana pasada en pleno invierno, tras la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que pronosticaba vientos de intensidad moderada a fuerte en sectores precordilleranos.

Lo anterior puso el acento en que las quemas agrícolas representan un riesgo de incendios forestales no solo en verano, sino también en esta época del año, marcada por las temperaturas bajo cero de los últimos días en Ñuble.

Esta restricción a las quemas coincide además con otro de los cuestionamientos a la práctica: la contaminación ambiental. Si bien el gran problema que presenta la región y todo el sur del país es el humo procedente de las estufas a chimeneas, la quema de rastrojos representa una fuente de polución no menor, especialmente en sectores rurales.

De hecho, el primero de julio, Conaf comunicó la prolongación de la restricción del uso del fuego durante estos meses de invierno. “Debido a la vigencia de Planes de Descontaminación Atmosférica (PPDA o PDA), el uso de fuego para quemas controladas está prohibido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos. Esta restricción puede aplicar a toda la región o a sectores específicos (provincias o comunas)”, comunicó el organismo que reiteró que la medida regirá “hasta nuevo aviso“.

En este escenario de restricciones, tanto en invierno como en verano, se instaló el debate por la prohibición definitiva de las quemas agrícolas durante todo el año.

Así consta en las observaciones ciudadanas del proyecto que busca extender el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA), vigente en Chillán y Chillán Viejo, hacia 13 comunas del valle central de Ñuble, donde se ha pedido expresamente la prohibición de este tipo de práctica, tanto por su riesgo de incendios como por representar una constante fuente de contaminación atmosférica.

“Hace falta mecanismos potentes de desincentivo de quemas, pues estas se concentrarán inevitablemente en los días previos a la restricción enunciada (es decir, antes del 15 de mayo), replicando el fenómeno de saturación que vemos cada año. Me desempeño como médico, y pienso que este ítem es el de mayor impacto potencial en la reducción de contaminación atmosférica y debe abordarse con mucha mayor atención”, enfatizó el médico Juan Francisco Chianale, en el marco del Consolidado de Observaciones de la Consulta Ciudadana: “Anteproyecto del Plan Descontaminación Atmosférica para la Macrozona del Valle Central de la Región de Ñuble”.

El plan de descontaminación busca, en rigor, regular el uso de leña y las quemas agrícolas, reduciendo el material particulado fino (MP 2.5), mezcla de partículas sólidas y líquidas en el aire, considerada la más nociva para la salud.

El MP 2.5 es hoy por hoy el problema más grave de la contaminación ambiental en la capital regional. Pese a que las medidas consideradas en el plan de descontaminación han permitido bajar los episodios críticos (como preemergencias y emergencias), no ha ocurrido lo mismo con el material particulado.

Según informó la Seremi del Medio Ambiente, durante junio se registraron ocho episodios críticos, cifra inferior a los 14 contabilizados en 2025. Sin embargo, el material particulado fino (MP2,5) alcanzó 47 microgramos por metro cúbico (µg/m³), levemente superior a los 44 µg/m³ registrados el año pasado, índices considerados peligrosos para la salud.