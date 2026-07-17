Al Pan Pan: victoria del Gobierno por megarreforma queda a la espera de revisión en el TC

Finalmente, la megarreforma tributaria avanzó en el Senado con una estrecha mayoría de 26 votos a favor y 24 en contra. La iniciativa, que contempla la primera rebaja del impuesto corporativo en 40 años, fue despachada a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

En la oposición, sin embargo, ya anticipan que recurrirán al Tribunal Constitucional, cuestionando aspectos como el nuevo régimen de invariabilidad tributaria. Frente a ello, el presidente José Antonio Kast aseguró que no cree que “haya ningún aspecto de la reforma que tenga algún vicio de constitucionalidad” y sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto es “recuperar la competitividad tributaria y recuperar la inversión”.

Hoy, en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos el avance de la reforma, sus implicancias económicas y el escenario político que se abre tras la ajustada votación junto al director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres.

Además, abordamos la condena contra la Congregación Salesiana, luego de que la justicia acreditara un “patrón sistemático e institucional” de abusos sexuales, junto al editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso.

Y revisamos los avances de la búsqueda de un posible cementerio clandestino de presos políticos en Tocopilla, donde equipos especializados investigan un sitio ubicado a cerca de 600 metros bajo tierra, en el marco de causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.