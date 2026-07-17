Diplomáticas de carrera alertan por baja presencia de mujeres al frente de embajadas chilenas

La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA) manifestó su preocupación por la baja presencia de mujeres en la conducción de las misiones chilenas en el exterior y sostuvo que, hasta la fecha, solo dos diplomáticas de carrera han sido nombradas para ocupar esos cargos.

La advertencia fue formulada por la vicepresidenta de la organización, Monserrat Fuentes Carrasco, en una carta enviada a El Mostrador a propósito de los avances registrados en Brasil, país que durante 2026 elevó al 20,5 % la proporción de mujeres al frente de sus embajadas, prácticamente igualando el promedio mundial del 21 %.

Monserrat Fuentes calificó ese resultado como una señal alentadora para América Latina y afirmó que la mayor participación femenina en la diplomacia no responde únicamente a un criterio de justicia, sino también a una decisión institucional capaz de fortalecer la política exterior.

En el caso chileno, la dirigente gremial destacó que existen diplomáticas de carrera calificadas para encabezar embajadas y consulados generales, además de liderar negociaciones bilaterales y multilaterales. Sin embargo, advirtió que continúan existiendo brechas en el acceso a los puestos de mayor responsabilidad.

“Observamos con preocupación que hasta la fecha se han designado tan solo dos diplomáticas de carrera para encabezar misiones en el exterior, dejando de lado un importante capital humano”, señaló la representante de ADICA.

El contraste con Brasil resulta significativo. De acuerdo con información de la Cancillería de ese país, cerca de 40 embajadas son actualmente dirigidas por mujeres, frente a aproximadamente un 15 % al comienzo de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre los nombramientos se encuentra María Luiza Ribeiro Viotti, quien en 2023 se convirtió en la primera embajadora brasileña en Estados Unidos.

La diplomacia brasileña también alcanzó un récord en su último proceso de admisión: el 45 % de las personas seleccionadas fueron mujeres, entre ellas ocho mujeres negras y, por primera vez, una integrante de una comunidad quilombola. Pese a esos avances, las mujeres todavía representan solo el 23 % de la carrera diplomática de Brasil, por lo que la paridad continúa siendo una meta de largo plazo.

La vicepresidenta de ADICA recordó además que el pasado 24 de junio, con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia, la organización realizó junto al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile un conversatorio sobre los avances y desafíos pendientes en materia de igualdad de género.

Monserrat Fuentes sostuvo que la composición del servicio exterior no constituye únicamente una discusión interna de la Cancillería, debido a que la política exterior debe representar al conjunto del país. A su juicio, una participación femenina plena y significativa permitiría construir una diplomacia más diversa, profesional y representativa, fortaleciendo la capacidad de Chile para relacionarse con el mundo.

Lee aquí la carta completa de la vicepresidenta de ADICA